Según la psicología, las personas que crecieron en los 70 y 80 suelen tener una ventaja mental que las generaciones próximas no

La psicología analiza cómo las generaciones, la infancia y la resiliencia moldearon una ventaja mental valorada hoy.

Por Ignacio Alvarado

Quienes crecieron durante los años 70 y 80 vivieron una infancia marcada por dinámicas muy diferentes a las actuales. No existían teléfonos inteligentes, las redes sociales eran impensadas y gran parte del tiempo libre transcurría fuera de casa.

Las tardes en la calle, los juegos en el barrio o las horas en clubes y plazas formaban parte de la rutina diaria de muchas generaciones. Ese entorno obligaba a interactuar constantemente con otros, resolver conflictos cara a cara y aprender a adaptarse a situaciones inesperadas.

image

Además, las oportunidades de entretenimiento eran limitadas. Esto generaba algo que hoy parece escaso: largos momentos sin estímulos digitales. En esos espacios aparecían la creatividad, la paciencia y la capacidad de improvisar.

Durante décadas, estas experiencias fueron vistas simplemente como características de época. Pero con el paso del tiempo, investigadores comenzaron a observar que ese contexto podía haber dejado una huella profunda.

Y es recién en este punto donde la psicología empezó a estudiar qué impacto tuvo esa infancia en el desarrollo mental de esas generaciones.

Lo que explica la psicología sobre esta ventaja mental

Diversos estudios en psicología del desarrollo sostienen que crecer en entornos menos digitalizados favoreció la construcción de ciertas habilidades cognitivas.

Investigadores de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Cambridge analizaron cómo la exposición temprana a la resolución de problemas cotidianos fortalece la resiliencia y la autonomía.

En la infancia de los años 70 y 80 era común que los niños resolvieran situaciones por sí mismos: organizar juegos, gestionar desacuerdos o encontrar maneras de entretenerse sin ayuda adulta constante.

Ese proceso estimuló lo que los especialistas llaman tolerancia a la frustración, una capacidad cada vez más valorada en el mundo actual.

image

Las generaciones que crecieron en ese contexto aprendieron a enfrentar obstáculos con mayor paciencia y adaptabilidad, dos cualidades centrales en la construcción de la resiliencia.

Una habilidad cada vez más buscada

Hoy, en un entorno dominado por la inmediatez y la sobreestimulación digital, muchas empresas y especialistas en comportamiento valoran precisamente esa ventaja mental.

La psicología organizacional señala que la capacidad de manejar frustraciones, adaptarse a cambios y sostener la concentración durante largos períodos se ha vuelto más escasa.

Quienes atravesaron su infancia en décadas anteriores desarrollaron estas habilidades de manera casi natural. No fue resultado de entrenamientos formales, sino de las condiciones culturales y sociales de la época.

Por eso, algunos investigadores sostienen que esas generaciones poseen una fortaleza particular: la capacidad de enfrentar la incertidumbre con mayor resiliencia.

En un mundo donde todo parece ocurrir a gran velocidad, esa ventaja mental se ha transformado en un recurso cada vez más valioso, algo que la psicología apenas comienza a dimensionar.

