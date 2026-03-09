9 de marzo de 2026 - 11:19

La psicología destaca los dos colores que utilizan las personas que generan buena impresión al conocerlas

Algunos colores influyen en la primera impresión. Qué dice la psicología del color sobre quienes generan buena impresión al conocerlos.

La psicología destaca los dos colores que utilizan las personas que generan buena impresión al conocerlas (2)
Por Andrés Aguilera

Las primeras impresiones se forman en segundos y combinan lenguaje corporal, tono de voz y apariencia. La psicología del color analiza cómo ciertos tonos refuerzan señales de confianza y cercanía. En enfoques actuales de psicología aplicada a la vida cotidiana se explica cómo la elección cromática puede acompañar la percepción social inicial.

Leé además

No tener amigos luego de los 60: la psicología lo explica. 

Según la psicología, las personas que llegan a los 60 sin amigos cercanos no son necesariamente antisociales

Por Cristian Reta
Makena Simonsen, la joven que realizó la demanda.

Se graduó con promedio 3.87, lee como si fuera a primer grado y realizó una demanda que sacude a la educación

Por Cristian Reta

Azul: confianza y cercanía

La psicología destaca los dos colores que utilizan las personas que generan buena impresión al conocerlas (1)

El azul aparece de forma consistente en estudios sobre percepción social. Investigaciones en psicología ambiental lo asocian con confiabilidad y calma.

Por eso es común en entrevistas laborales y contextos formales. Quienes generan buena impresión suelen elegir tonos que transmiten estabilidad.

Blanco: claridad y apertura

La psicología destaca los dos colores que utilizan las personas que generan buena impresión al conocerlas (3)

El blanco suele vincularse con limpieza, orden y transparencia. Estudios en percepción visual muestran que comunica apertura y accesibilidad.

En encuentros iniciales, refuerza una imagen de sencillez y disposición al diálogo. La claridad visual facilita una lectura positiva del otro.

Personas que generan buena impresión suelen priorizar coherencia estética.

Qué dice realmente la psicología sobre la primera impresión

La evidencia señala que los colores influyen, pero no determinan. Las primeras impresiones dependen también de postura, mirada y comunicación verbal.

Estudios de percepción social muestran que la coherencia entre señales mejora la evaluación. El color funciona como complemento, no como causa.

Qué tener en cuenta

No usar azul o blanco no implica causar mala impresión. La autenticidad pesa más que la estética.

La psicología social sostiene que la calidez y la atención al otro son decisivas. El color puede ayudar, pero la conducta es central.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

segun la psicologia, olvidar los nombres de las personas puede revelar algo interesante sobre tu cerebro

Según la psicología, olvidar los nombres de las personas puede revelar algo interesante sobre tu cerebro

¿Llegaste a los 50 y no tenés amigos? Esta podría ser la razón según la psicología.

Según la psicología, las personas que llegan a los 50 sin amigos cercanos suelen compartir estas 3 conductas

Aunque cada persona es única, las personas que escriben con la mano izquierda, esconden hábitos positivos.

Las personas que escriben solo con la mano izquierda poseen 5 hábitos que los destacan, según la psicología

Fingir felicidad permanente puede ocultar algunos patrones que las personas resignan diariamente.

Las personas que fingen felicidad en su rostro esconden 4 actitudes, según la psicología