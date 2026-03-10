Según la psicología, las personas que crecieron en los años 60 y 70 desarrollaron una fortaleza mental única
Un análisis psicológico sostiene que muchas personas que crecieron durante las décadas de 1960 y 1970 desarrollaron una fuerte resiliencia emocional porque debieron enfrentar problemas desde jóvenes sin la protección constante que hoy caracteriza a muchas infancias.
La generación de los 60 y 70 desarrolló estas 3 habilidades mentales, según la psicología.
Diversos análisis sobre psicología generacional señalan que muchas personas que crecieron durante las décadas de 1960 y 1970 desarrollaron una fortaleza emocional particular. La explicación no se relaciona con una elección personal, sino con el entorno en el que crecieron: un contexto donde las dificultades debían enfrentarse de manera directa y con menos intervención de adultos o instituciones.
Según uno de los testimonios recogidos en el análisis, “no te volvías fuerte porque querías; te volvías fuerte porque el mundo te daba consecuencias sin red de seguridad”. Esa experiencia, repetida durante la infancia y la adolescencia, moldeó una generación acostumbrada a resolver problemas por cuenta propia.
Las 3 razones por las que quienes crecieron en los 60 y 70 se volvieron más resistentes, según la psicología
1. Aprendieron a asumir las consecuencias de sus decisiones
En ese período, muchas situaciones cotidianas se resolvían sin la intervención constante de adultos. Los niños pasaban gran parte del día fuera de casa, se movían con mayor independencia y aprendían a manejar conflictos entre pares sin mediación inmediata.
Las equivocaciones formaban parte natural del aprendizaje. Caerse de una bicicleta, perder algo importante o cometer errores en la escuela eran experiencias que debían resolverse personalmente. Con el tiempo, este proceso ayudó a desarrollar una fuerte responsabilidad individual.
2. Desarrollaron resiliencia frente a la frustración
Otra característica frecuente en esa generación es la capacidad de tolerar la frustración. La psicología señala que enfrentar pequeñas dificultades desde edades tempranas puede fortalecer habilidades como la perseverancia, la paciencia y la capacidad de adaptación.
Según una investigación de la UCLA, durante las décadas de 1960 y 1970, muchos niños crecieron en entornos donde los problemas no siempre tenían soluciones inmediatas. Esa realidad obligaba a buscar alternativas, insistir y aprender de los errores. Como resultado, muchas personas desarrollaron una mayor resistencia emocional frente a los contratiempos de la vida adulta.
3. Aprendieron a resolver problemas por sí mismos
La autonomía temprana también fue un rasgo común en esa época. Sin teléfonos móviles, internet ni supervisión constante, los jóvenes debían encontrar soluciones a situaciones cotidianas por cuenta propia.
Desde organizar su tiempo hasta resolver conflictos sociales o enfrentar desafíos escolares,diversas investigaciones de psicólogos demuestran que muchas decisiones se tomaban de manera independiente. Ese proceso ayudó a construir habilidades prácticas y confianza en la propia capacidad para enfrentar situaciones complejas.
El otro lado de la fortaleza emocional
Sin embargo, algunos especialistas advierten que esa resiliencia también puede tener efectos secundarios. En muchos casos, las personas que crecieron bajo esas condiciones desarrollaron la idea de que cada problema debe resolverse individualmente, lo que puede dificultar pedir ayuda o expresar emociones.
Para algunos psicólogos, la fortaleza que caracterizó a esa generación surgió de un equilibrio particular entre independencia y exposición temprana a desafíos cotidianos.