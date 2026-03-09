9 de marzo de 2026 - 13:30

No es tomar más agua: el hábito simple que mejora la circulación después de los 60

Especialistas en salud señalan que un pequeño hábito diario puede favorecer la circulación en adultos mayores y aportar beneficios a la circulación y el bienestar general.

Por Ignacio Alvarado

En los adultos mayores, el sistema circulatorio puede volverse menos eficiente con el paso del tiempo. Esto puede provocar sensación de piernas pesadas, hinchazón o menor resistencia física. Por eso, mantener el cuerpo en movimiento se vuelve fundamental.

El poder de caminar

Caminar es una de las actividades más recomendadas para mejorar la circulación. No requiere equipamiento especial y puede realizarse prácticamente en cualquier lugar.

Este hábito activa los músculos de las piernas, que funcionan como una especie de “bomba natural” que ayuda a impulsar la sangre de regreso al corazón. Cuando una persona permanece mucho tiempo sentada o inmóvil, la circulación puede volverse más lenta.

En cambio, caminar aunque sea 10 o 15 minutos al día estimula el flujo sanguíneo y reduce la sensación de pesadez en las piernas.

Además de mejorar la circulación, caminar regularmente aporta otros beneficios para la salud. Puede ayudar a mantener la movilidad, fortalecer músculos y articulaciones, y favorecer el equilibrio.

Para los adultos mayores, estos factores son clave para preservar la independencia y reducir el riesgo de caídas o problemas cardiovasculares.

Los especialistas recomiendan comenzar de forma gradual y elegir superficies seguras. También sugieren utilizar calzado cómodo y mantener una postura erguida durante la caminata.

Un hábito simple pero poderoso

A diferencia de otros cambios más complejos, caminar es un hábito fácil de incorporar a la rutina diaria. Puede hacerse en un parque, alrededor del barrio o incluso dentro de la casa si el clima no acompaña.

La constancia es el factor más importante. Con el tiempo, este movimiento regular contribuye a mejorar la circulación y el bienestar general.

En definitiva, pequeños gestos cotidianos pueden tener un impacto real en la salud de los adultos mayores, demostrando que mantenerse activo es una de las mejores formas de cuidar el cuerpo después de los 60.

