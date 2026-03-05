La mejor forma de extender la salud y longevidad: los ejercicios que recomiendan los expertos

El ejercicio regular se consolidó como una de las estrategias más efectivas para mejorar la salud y prolongar la vida. Una investigación de la Escuela de Salud Pública de Harvard analizó durante tres décadas los hábitos deportivos de miles de personas. El estudio concluyó que alternar distintos tipos de ejercicio produce beneficios mayores que repetir siempre la misma actividad.

La ciencia lo demuestra: por qué el ejercicio de fuerza es tan importante luego de los 60 años

No es caminar: el ejercicio fácil para cuidar el corazón y la circulación en adultos mayores

El trabajo científico se publicó en la revista BMJ Medicine y se basó en el seguimiento de 111.000 profesionales de la salud durante 30 años. Cada participante informó de manera periódica qué actividades físicas realizaba en su vida cotidiana. Los resultados revelaron que quienes practicaban varios tipos de ejercicio presentaban un 19 % menos de riesgo de muerte en comparación con quienes se limitaban a una sola disciplina. Entre las actividades evaluadas se incluyeron caminatas, ciclismo, entrenamiento de fuerza, tenis, yoga y jardinería.

Estos ejercicios dan más vitalidad a las personas de 60 años.

“Los datos sugieren que diversificar el movimiento puede generar un efecto protector adicional sobre la salud”, indicaron los investigadores al analizar la información recopilada durante el seguimiento.

El análisis evidenció que combinar ejercicios aeróbicos con entrenamiento de fuerza ofrece resultados más completos que concentrarse en una única modalidad. Las personas con rutinas más variadas registraron entre un 13 % y un 41 % menos riesgo de mortalidad que aquellas con menor diversidad en sus entrenamientos.

Este efecto se observó especialmente en enfermedades cardiovasculares , respiratorias y en algunos tipos de cáncer. La explicación radica en que cada tipo de actividad física estimula funciones diferentes del organismo.

El entrenamiento de fuerza ayuda a conservar la masa muscular y la densidad ósea. El ejercicio aeróbico, en cambio, fortalece el sistema circulatorio y mejora la capacidad cardiorrespiratoria. Al combinar ambas modalidades, el cuerpo recibe estímulos complementarios que optimizan la salud general.

Para medir la intensidad de cada actividad, los investigadores utilizaron puntuaciones de equivalente metabólico (MET). Esta herramienta permite comparar el gasto energético de diferentes ejercicios y evaluar su impacto fisiológico.

ejercicio en casa

Cuánto ejercicio se recomienda realizar por semana

El estudio también identificó un punto en el que los beneficios del ejercicio tienden a estabilizarse.

- Según el análisis, tres horas de actividad vigorosa o seis horas de ejercicio moderado por semana representan el umbral ideal para aprovechar los efectos positivos sin generar riesgos adicionales.

- Superar de manera constante ese volumen de entrenamiento no aporta beneficios significativos para la longevidad. Incluso podría generar efectos adversos si la intensidad resulta excesiva.

- Los investigadores advirtieron que el exceso de actividad física puede relacionarse con inflamación crónica o rigidez arterial, factores que incrementan el riesgo cardiovascular.

Un ejemplo se observó en el jogging. Correr menos de una hora semanal se asocia con una reducción del riesgo de mortalidad. Sin embargo, superar las dos horas y media por semana no produce ventajas adicionales frente a la inactividad.

prácticas longevidad Estos ejercicios no reemplazan controles médicos pero aportan beneficios efectivos que fortalecen funciones cognitivas y movilidad. WEB

Recomendaciones para mejorar la salud y vivir más años

Las guías internacionales de salud promueven una combinación equilibrada de ejercicios. La Organización Mundial de la Salud recomienda integrar actividades aeróbicas y de fuerza para mantener el organismo activo y prevenir enfermedades.

Los especialistas sugieren alternar caminatas, natación, pesas, yoga o deportes de raqueta a lo largo de la semana. Esta diversidad favorece adaptaciones fisiológicas complementarias, mejora el equilibrio metabólico y fortalece el sistema neuromuscular.