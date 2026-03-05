Cuáles son las consecuencias de tomar una copa de vino por la noche, según especialistas

Tomar una copa de vino por la noche suele asociarse con el descanso, desconexión y un momento personal después de una jornada intensa. Muchas personas lo consideran un hábito moderado, casi rutinario, que ayuda a bajar el ritmo antes de dormir.
Durante años se creyó que una copa de vino por la noche era inofensiva o incluso beneficiosa. Hoy, los especialistas advierten algunos puntos a largo plazo.
Sin embargo, las recomendaciones actuales cambiaron. Especialistas en salud del Centro Alemán para Problemas de Adicción ( DHS ) advierten que, aunque el alcohol puede generar una sensación inicial de relajación, también produce efectos que impactan en la calidad del sueño y, con el tiempo, en distintos sistemas del organismo.
Además, el alcohol puede incrementar los ronquidos y empeorar cuadros de apnea del sueño, lo que añade un factor adicional de riesgo en personas predispuestas.
Aunque una copa diaria parezca una cantidad pequeña, el consumo sostenido puede generar efectos acumulativos.
El alcohol favorece procesos inflamatorios en el organismo, lo que se vincula con diversas enfermedades crónicas.
Su función es metabolizar el alcohol, y la exposición repetida puede derivar en hígado graso, inflamación hepática y, en casos más avanzados y lejanos, fibrosis o cirrosis.
También se ha observado que el consumo habitual impacta en el equilibrio metabólico general. La inflamación persistente se relaciona con mayor riesgo cardiovascular y alteraciones en otros sistemas del cuerpo.
Los especialistas subrayan que el riesgo no depende únicamente de la cantidad ingerida en una ocasión, sino de la frecuencia con la que se repite el hábito.
Además, el uso del alcohol como herramienta para relajarse puede convertirse en un patrón automático frente al estrés. Con el tiempo, esto dificulta el desarrollo de estrategias más saludables para gestionar las emociones.
Tomar una copa de vino por la noche puede generar relajación momentánea, pero también fragmentar el sueño y, con el tiempo, contribuir a inflamación, daño hepático y alteraciones en la memoria y el estado de ánimo.