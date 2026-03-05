5 de marzo de 2026 - 20:15

Cuáles son las consecuencias de tomar una copa de vino por la noche, según especialistas

Durante años se creyó que una copa de vino por la noche era inofensiva o incluso beneficiosa. Hoy, los especialistas advierten algunos puntos a largo plazo.

El vino puede relajar al inicio, pero también afecta en diferentes aspectos del organismo.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Tomar una copa de vino por la noche suele asociarse con el descanso, desconexión y un momento personal después de una jornada intensa. Muchas personas lo consideran un hábito moderado, casi rutinario, que ayuda a bajar el ritmo antes de dormir.

copa de vino por la noche
El vino ataca el sueño y la salud a largo plazo.

Por qué el vino impacta inmediatamente en el sueño y el descanso

  • Uno de los primeros efectos de una copa de vino antes de acostarse aparece durante la noche. El alcohol actúa como depresor del sistema nervioso central, lo que provoca somnolencia inicial y facilita conciliar el sueño más rápido.
  • No obstante, esa aparente ventaja tiene un costo. A medida que el cuerpo metaboliza el alcohol, se producen microdespertares y una fragmentación del descanso. Esto altera las fases profundas y el sueño REM, fundamentales para la recuperación física y mental.
  • Como resultado, la persona puede levantarse con sensación de cansancio, menor concentración y somnolencia diurna, incluso si durmió varias horas. Con el tiempo, esta alteración repetida afecta la calidad global del descanso.

Además, el alcohol puede incrementar los ronquidos y empeorar cuadros de apnea del sueño, lo que añade un factor adicional de riesgo en personas predispuestas.

Cuáles son las consecuencias a largo plazo

Aunque una copa diaria parezca una cantidad pequeña, el consumo sostenido puede generar efectos acumulativos.

El alcohol favorece procesos inflamatorios en el organismo, lo que se vincula con diversas enfermedades crónicas.

El hígado es uno de los órganos más afectados

Su función es metabolizar el alcohol, y la exposición repetida puede derivar en hígado graso, inflamación hepática y, en casos más avanzados y lejanos, fibrosis o cirrosis.

También se ha observado que el consumo habitual impacta en el equilibrio metabólico general. La inflamación persistente se relaciona con mayor riesgo cardiovascular y alteraciones en otros sistemas del cuerpo.

Los especialistas subrayan que el riesgo no depende únicamente de la cantidad ingerida en una ocasión, sino de la frecuencia con la que se repite el hábito.

copa de vino por la noche
Los especialistas recomiendan evaluar su frecuencia dentro de un estilo de vida saludable.

Por qué ataca en la memoria y el estado de ánimo

  • El cerebro tampoco queda al margen. El consumo regular de alcohol puede influir en funciones cognitivas como la memoria y la atención. A largo plazo, se asocia con mayor probabilidad de deterioro cognitivo.
  • En el plano emocional, aunque el vino pueda generar una sensación pasajera de bienestar, también puede alterar neurotransmisores vinculados al estado de ánimo. Esto puede contribuir a síntomas de ansiedad o tristeza cuando el efecto desaparece.

Además, el uso del alcohol como herramienta para relajarse puede convertirse en un patrón automático frente al estrés. Con el tiempo, esto dificulta el desarrollo de estrategias más saludables para gestionar las emociones.

copa de vino por la noche
El contexto, la frecuencia y las características individuales influyen en el impacto final.

Tomar una copa de vino por la noche puede generar relajación momentánea, pero también fragmentar el sueño y, con el tiempo, contribuir a inflamación, daño hepático y alteraciones en la memoria y el estado de ánimo.

