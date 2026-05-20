20 de mayo de 2026 - 20:20

El mejor vino tinto del Nuevo Mundo es argentino

La bodega mendocina alcanzó un hito histórico en el International Wine Challenge 2026 de Londres: su Huentala Calizo Albar Block 06 2023 obtuvo 97 puntos, Medalla de Oro y tres máximos trofeos internacionales, posicionándose como el mejor Malbec argentino y uno de los grandes vinos tintos del certamen.

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En el concurso internacional más riguroso del mundo, en cata a ciegas y frente a un panel de prestigiosos jurados internacionales formado por Masters of Wines, Masters Sommeliers, críticos, compradores y líderes de la industria, y frente más de 4.000 muestras globales Huentala Calizo Albar Block 06 2023 se consagró con dos medallas y tres trofeos.

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Huentala Wines es la bodega del Nuevo Mundo - y la única de Argentina - mejor puntuada en la edición 2026 del prestigioso International Wine Challenge, en Londres. Con 97 puntos y Medalla de Oro fue el único vino argentino en recibir tres Trophies: Mejor Malbec de Mendoza, Mejor Malbec de Argentina y Mejor vino tinto de Argentina se consagra como la mejor interpretación del terroir de Gualtallary.

Este Malbec de altura nace de la finca La Isabel Estate, ubicada a 1.400 msnm en Gualtallary. Se caracteriza por su clima desértico continental con gran amplitud térmica, en rangos bajos de temperatura, que generan condiciones ideales para obtener uvas de gran calidad.

Las uvas provienen de una parcela específica del Block 06, con la particularidad de tener piedras con carbonato blanco en su superficie, donde la disposición, distribución y composición de estas, hacen que se obtenga un vino de sensaciones de taninos frescos y dulces, también envolvente, que hacen de este un excelente exponente de Gualtallary, en el que confluyen frescura y complejidad.

El jurado describió al Block 06 como un vino de una concentración asombrosa: "rico y untuoso en nariz, con potentes frutas de grosella negra y notas de tomillo. Deliciosamente terroso en el paladar, con sabores concentrados de ciruela y especias, y una frescura increíble".

Otros distinguidos puntajes obtenidos en el concurso fueron: Gran Sombrero Malbec 2024: 96 puntos, Gran Sombrero Cabernet Franc 2024: 91 puntos, Gran Sombrero Cabernet Sauvignon 2024: 91 puntos, Huentala Block Editions Austral Block 19 Malbec 2023: 93 puntos, Huentala Block Editions Boreal Block 03 Malbec 2023: 92 puntos, Huentala Calizo Carmín Block 03 Malbec 2023: 92, Huentala La Isabel Cofermented Blend 2024: 92 puntos, Huentala La Isabel Estate Barrel Fermented Chardonnay 2024: 90 puntos y Huentala Zonos Malbec 2024: 90 puntos.

Más info sobre Huentala Wines:

Redes Sociales: IG @huentalawines / Facebook: /HuentalaWines / Linkedin: /HuentalaWines / Tienda: https://store.huentalawines.com / www.huentalawines.com

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