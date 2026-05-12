12 de mayo de 2026 - 00:00

Huentala Wines participó en la Premium Tasting São Paulo 2026 con La Isabel Estate Cofermented.

Para la edición 2026 de Premium Tasting São Paulo Huentala Wines eligió llevar el vino más innovador de su portfolio.

huentala san pablo

La Isabel Cofermented 2023 relata los verdaderos orígenes de Huentala Wines donde la capacidad de producción los puso a prueba y, con el tiempo de cosecha encima, decidieron cofermentar Malbec (60%) y Cabernet Franc (40%) en una misma pileta. Lo que fue una decisión de urgencia hoy es su vino más desafiante.

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Este ejemplar nace bajo la visión de Julio Camsen, fundador de Huentala Wines, y la dirección técnica del reconocido enólogo José "Pepe" Morales.

Nace a 1.400 metros de altura en el terroir de Gualtallary. Es un vino que habla de la combinación de sus suelos de origen franco areno limoso con cantos rodados (Malbec) y capas de arena y piedras con carbonatos (Cabernet Franc) , logrando una armonía que potencia su carácter y elegancia. Con 14 meses de crianza en roble francés, este blend se destaca por sus notas a frutas rojas, hierbas silvestres y una textura dulce.

La presencia en este evento refuerza el vínculo de la bodega con su principal destino de exportación, siendo Brasil el mercado más relevante para Huentala Wines.

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