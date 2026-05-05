Huentala Wines: El Sombrero como símbolo de la labor enológica

l nombre de estas líneas rinde homenaje a un elemento esencial y transversal de la actividad en los viñedos. Todo comenzó con un humilde sombrero de trabajo, aquel que acompañaba la tarea diaria de cuidar el agua para el riego y protegerse del sol.
La bodega mendocina pone en valor el sombrero como emblema de tradición y trabajo en el viñedo, reflejando en cada línea de vinos la identidad del terroir y una propuesta que combina frescura, elegancia y proyección internacional.
l nombre de estas líneas rinde homenaje a un elemento esencial y transversal de la actividad en los viñedos. Todo comenzó con un humilde sombrero de trabajo, aquel que acompañaba la tarea diaria de cuidar el agua para el riego y protegerse del sol.
A medida que el proyecto creció y se consolidó, ese esfuerzo se vio reflejado en la evolución del símbolo: el sombrero de trabajo se transformó en un elegante sombrero, marcando el posicionamiento de nuestros vinos en el mundo. Este accesorio representa la conexión profunda entre el espíritu del hombre y la tierra.
Cada línea expresa de manera clara la tipicidad del varietal que lo compone.
Sombrero es una línea muy fresca y equilibrada, ideal para todos los días. Sus tintos tienen una crianza de 6 meses en tanques de acero inoxidable o piletas, seguidos de 3 meses de estiba en botella. Varietales: Sauvignon Blanc, Pinot Noir Extra Brut, Malbec, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon. Precio sugerido al público: $14.000
Gran Sombrero: Una propuesta cuyos tintos maduran durante 9 meses en barricas de roble francés (30% del corte), seguidos de un reposo de 3 meses en botella. Varietales: Chardonnay, Malbec, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon. Precio sugerido al público: $23.000
Para quienes buscan profundizar en el portfolio de la bodega, el Wine Shop ubicado en el Huentala Hotel es el destino ideal.
Este espacio cuenta con la selección de vinos más curada y prestigiosa de la zona, atendido especialmente por sommeliers que brindan una experiencia personalizada.
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