Huentala Wines: El Sombrero como símbolo de la labor enológica

La bodega mendocina pone en valor el sombrero como emblema de tradición y trabajo en el viñedo, reflejando en cada línea de vinos la identidad del terroir y una propuesta que combina frescura, elegancia y proyección internacional.

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l nombre de estas líneas rinde homenaje a un elemento esencial y transversal de la actividad en los viñedos. Todo comenzó con un humilde sombrero de trabajo, aquel que acompañaba la tarea diaria de cuidar el agua para el riego y protegerse del sol.

A medida que el proyecto creció y se consolidó, ese esfuerzo se vio reflejado en la evolución del símbolo: el sombrero de trabajo se transformó en un elegante sombrero, marcando el posicionamiento de nuestros vinos en el mundo. Este accesorio representa la conexión profunda entre el espíritu del hombre y la tierra.

Expresión del Terroir y Varietales Cada línea expresa de manera clara la tipicidad del varietal que lo compone.

Sombrero es una línea muy fresca y equilibrada, ideal para todos los días. Sus tintos tienen una crianza de 6 meses en tanques de acero inoxidable o piletas, seguidos de 3 meses de estiba en botella. Varietales: Sauvignon Blanc, Pinot Noir Extra Brut, Malbec, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon. Precio sugerido al público: $14.000

Gran Sombrero: Una propuesta cuyos tintos maduran durante 9 meses en barricas de roble francés (30% del corte), seguidos de un reposo de 3 meses en botella. Varietales: Chardonnay, Malbec, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon. Precio sugerido al público: $23.000