Pirulo en el Aire: el nuevo espectáculo familiar de Pirulo Valmaceda llega a la temporada teatral 2026

Tras el éxito de su gira nacional e internacional, Pirulo regresa con una comedia familiar que combina humor, televisión y nuevas historias en un show de 85 minutos para todas las edades.

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Tras arrasar en la taquilla durante la Gira Nacional e Internacional del 2025, Pirulo Valmaceda se lanza a una nueva aventura junto a sus amigos Mauro y Gerardo en un show de 85 minutos de duración para toda la familia.

El popular y querido personaje, ganador de 4 Premios Carlos de la Gente, regresa a la temporada teatral de verano con un nuevo espectáculo, más ambicioso, divertido y desopilante: “PIRULO EN EL AIRE”.

Lejos de las alturas aeronáuticas, este nuevo show de comedia familiar traslada a Pirulo al mundo frenético y vertiginoso de la televisión, donde deberá lidiar con la fama, los sets de grabación y, lo más complicado, la aparición de una figura femenina que pondrá a prueba el vínculo con su hermano Segundo.

El estreno será el viernes 2 de enero en Teatros del Sol, Sala 1 a las 22:15 hs. Además, durante la temporada se presentará en las plazas turísticas de Mina Clavero y Santa Rosa de Calamuchita, prometiendo ser uno de los éxitos indiscutidos del verano cordobés.

En Mendoza

Venta de entradas: https://losandes2.mitiendanube.com/productos/2x1-pirulo-en-el-aire-1q19d/

Lugar: Auditorio Municipal – Tunuyán

Fecha: Sábado 9 de mayo

Hora: 21:30 h

Espectáculo: Pirulo en el Aire

Con: Mariano Garnero, Mauro Villaverde y Gerardo Coniglio