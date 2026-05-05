5 de mayo de 2026 - 00:00

Lucas Botta en Mendoza: presenta "Chamuyos que hicieron historia" en el Teatro Selectro

El historiador y divulgador argentino llega el 8 de mayo con un espectáculo que combina humor, música y rigor histórico para recorrer las grandes mentiras que marcaron el rumbo de la humanidad.

1000X1000_LUCAS BOTTA.jpg
Los Andes | Redacción
Por Redacción

LUCAS BOTTA EN MENDOZA

Leé además

pirulo en el aire: el nuevo espectaculo familiar de pirulo valmaceda llega a la temporada teatral 2026

Pirulo en el Aire: el nuevo espectáculo familiar de Pirulo Valmaceda llega a la temporada teatral 2026
Vidas posibles: Cuando el teatro se mete en los recuerdos del público.

"Vidas posibles": La obra de teatro que abre un archivo íntimo y se vuelve colectivo en escena

VIERNES 8 DE MAYO | TEATRO SELECTRO

Lucas Botta es un historiador, profesor y divulgador argentino, reconocido principalmente por ser el creador y conductor de Historia en Podcast, uno de los programas de divulgación histórica más escuchados en español.

Originario de Laguna Larga, Córdoba, Lucas Botta inició este proyecto durante la Pandemia de 2020 como una herramienta pedagógica para sus alumnos de secundaria, pero rápidamente se expandió a una audiencia global en más de 100 países. Actualmente se encuentra entre los 3 podcast más escuchados de Spotify.

Chamuyos que hicieron historia es una propuesta escénica original, entretenida y profunda que pone en escena un recorrido único por los grandes "chamuyos" que marcaron el rumbo de la humanidad. Mentiras, exageraciones, bulos, relatos incomprobables o directamente falsedades que, contra todo pronóstico, triunfaron en la Historia.

Desde el Caballo de Troya hasta la Segunda Guerra Mundial, pasando por papas falsos, emperadores que mintieron a su pueblo, reliquias religiosas basadas en mentiras y revoluciones con más relato que pólvora, el espectador es invitado a reírse, emocionarse y, fundamentalmente, reflexionar.

• Libros publicados: Ha publicado obras con la Editorial Planeta, entre las que destacan:

o Alta en el cielo: Un recorrido sobre la historia y los mitos de la bandera argentina.

o Chamuyos que hicieron historia: Una exploración de mentiras o engaños que cambiaron el curso de los acontecimientos históricos.

• Teatro y Charlas: Presenta espectáculos de "Teatro Histórico", como el show basado en su libro Chamuyos, donde mezcla historia, humor y música en vivo.

• Academia Digital: Dirige "Historia en Podcast Academia", una plataforma donde ofrece cursos y formación especializada sobre distintos periodos históricos.

• Presencia en Medios: Participa frecuentemente en programas de televisión y radio, como en la Televisión Pública Argentina, compartiendo curiosidades y reflexiones sobre el pasado.

Venta de entradas:

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Patricia Palmer

La actriz Patricia Palmer, entre Mendoza y Buenos Aires: "La vocación es un llamado del alma"

Lita Tancredi fue declarada Ciudadana Ilustre en un emotivo acto. Foto: Mendoza Ciudad.

Murió Lita Tancredi: El recuerdo de referentes del teatro y su legado para la cultura de Mendoza

Lita Tancredi a sus 90 años, en su casa.

Murió Lita Tancredi, figura clave del teatro mendocino

Gonzalo Valenzuela llega a Mendoza con un personaje conmovedor y complejo.

Llega "El Performer" de Gonzalo Valenzuela: "Venía de roles de galán y quería explorar otra sensibilidad"