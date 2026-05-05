Lucas Botta en Mendoza: presenta "Chamuyos que hicieron historia" en el Teatro Selectro

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Lucas Botta es un historiador, profesor y divulgador argentino , reconocido principalmente por ser el creador y conductor de Historia en Podcast , uno de los programas de divulgación histórica más escuchados en español .

Originario de Laguna Larga, Córdoba, Lucas Botta inició este proyecto durante la Pandemia de 2020 como una herramienta pedagógica para sus alumnos de secundaria, pero rápidamente se expandió a una audiencia global en más de 100 países . Actualmente se encuentra entre los 3 podcast más escuchados de Spotify .

Chamuyos que hicieron historia es una propuesta escénica original, entretenida y profunda que pone en escena un recorrido único por los grandes "chamuyos" que marcaron el rumbo de la humanidad. Mentiras, exageraciones, bulos, relatos incomprobables o directamente falsedades que, contra todo pronóstico, triunfaron en la Historia .

Desde el Caballo de Troya hasta la Segunda Guerra Mundial, pasando por papas falsos, emperadores que mintieron a su pueblo, reliquias religiosas basadas en mentiras y revoluciones con más relato que pólvora, el espectador es invitado a reírse, emocionarse y, fundamentalmente, reflexionar.

• Libros publicados: Ha publicado obras con la Editorial Planeta, entre las que destacan:

o Alta en el cielo: Un recorrido sobre la historia y los mitos de la bandera argentina.

o Chamuyos que hicieron historia: Una exploración de mentiras o engaños que cambiaron el curso de los acontecimientos históricos.

• Teatro y Charlas: Presenta espectáculos de "Teatro Histórico", como el show basado en su libro Chamuyos, donde mezcla historia, humor y música en vivo.

• Academia Digital: Dirige "Historia en Podcast Academia", una plataforma donde ofrece cursos y formación especializada sobre distintos periodos históricos.

• Presencia en Medios: Participa frecuentemente en programas de televisión y radio, como en la Televisión Pública Argentina, compartiendo curiosidades y reflexiones sobre el pasado.

Venta de entradas: