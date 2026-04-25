25 de abril de 2026 - 12:40

Murió Lita Tancredi, figura clave del teatro mendocino

Tenía 92 años. Actriz, directora de teatro y docente, dedicó su vida a la escena local y a la formación de artistas

Lita Tancredi a sus 90 años, en su casa.
Lita Tancredi a sus 90 años, en su casa.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Murió Lita Tancredi, una de las referentes más importantes del teatro en Mendoza. Tenía 92 años y desarrolló una extensa trayectoria como actriz, directora, docente y gestora cultural, con un trabajo sostenido durante décadas en la provincia.

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Nacida el 16 de abril de 1934 en Ciudad, su vínculo con el escenario comenzó desde muy chica: a los 5 años ya había actuado en el Teatro Independencia. Desde entonces, su recorrido estuvo marcado por una fuerte vocación artística que la llevó a impulsar proyectos propios y a formar a numerosas generaciones de intérpretes.

Figura clave del teatro mendocino

Tancredi fue una de las pioneras en el desarrollo de la comedia musical en Mendoza, en momentos en que ese género tenía escasa presencia local. A lo largo de su carrera escribió, dirigió y produjo una gran cantidad de obras, muchas de ellas orientadas al público infantil y a propuestas con enfoque social.

Lita Tancredi fue declarada Ciudadana Ilustre en un emotivo acto. Foto: Mendoza Ciudad.
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Además de su trabajo artístico, se destacó por su rol como formadora y promotora cultural. Participó en la creación de espacios y elencos independientes, y sostuvo una mirada del teatro como herramienta de inclusión, con iniciativas que integraron a adultos mayores y personas con discapacidad.

En 2024 fue reconocida como Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Mendoza, en un homenaje a su trayectoria y a su aporte a la cultura local.

Al cumplir 90 años, había resumido su camino con una frase que hoy cobra otro sentido: “Dediqué mi vida al arte y hoy recibo la recompensa”.

Su muerte marca el final de una trayectoria central para el desarrollo del teatro y la cultura mendocina.

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