Murió Lita Tancredi, figura clave del teatro mendocino

Murió Lita Tancredi, una de las referentes más importantes del teatro en Mendoza. Tenía 92 años y desarrolló una extensa trayectoria como actriz, directora, docente y gestora cultural , con un trabajo sostenido durante décadas en la provincia.

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Murió Lita Tancredi: El recuerdo de referentes del teatro y su legado para la cultura de Mendoza

Nacida el 16 de abril de 1934 en Ciudad, su vínculo con el escenario comenzó desde muy chica: a los 5 años ya había actuado en el Teatro Independencia . Desde entonces, su recorrido estuvo marcado por una fuerte vocación artística que la llevó a impulsar proyectos propios y a formar a numerosas generaciones de intérpretes.

Tancredi fue una de las pioneras en el desarrollo de la comedia musical en Mendoza, en momentos en que ese género tenía escasa presencia local. A lo largo de su carrera escribió, dirigió y produjo una gran cantidad de obras, muchas de ellas orientadas al público infantil y a propuestas con enfoque social.

Además de su trabajo artístico, se destacó por su rol como formadora y promotora cultural. Participó en la creación de espacios y elencos independientes, y sostuvo una mirada del teatro como herramienta de inclusión, con iniciativas que integraron a adultos mayores y personas con discapacidad.

En 2024 fue reconocida como Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Mendoza, en un homenaje a su trayectoria y a su aporte a la cultura local.

Al cumplir 90 años, había resumido su camino con una frase que hoy cobra otro sentido: “Dediqué mi vida al arte y hoy recibo la recompensa”.

Su muerte marca el final de una trayectoria central para el desarrollo del teatro y la cultura mendocina.