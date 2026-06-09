"No te enamores de nadie": de qué trata la nueva comedia de la cartelera de Mendoza

Este 13 de junio llega al Teatro Quintanilla el estreno de un espectáculo teatral imperdible. Aníbal Villa, Marcelo Lacerna y Silvia Saboini protagonizan una comedia que explora el amor en todas sus formas: “No te enamores de nadie ”.
Este sábado estrena en el teatro Quintanilla este comedia. Las entradas ya se encuentran disponibles.
Este 13 de junio llega al Teatro Quintanilla el estreno de un espectáculo teatral imperdible. Aníbal Villa, Marcelo Lacerna y Silvia Saboini protagonizan una comedia que explora el amor en todas sus formas: “No te enamores de nadie ”.
Localidades disponibles por EntradaWeb.
La obra explora con humor irreverente y ternura, el enamoramiento que aparece cuando menos se lo espera, los matrimonios que tambalean entre la costumbre y el cariño, las primeras citas que se convierten en pequeños desastres perfectos, y los vínculos que resisten —o no— el paso del tiempo.
La obra sigue a tres actores que sobre las tablas establecen un pacto: mantenerse al margen del amor durante la función. Pero entre escena y escena, la vida —y el público— se cuelan sin permiso.
A través de sketches ágiles y personajes entrañables, desfilan parejas en viaje, ex que se reencuentran, citas a ciegas que escapan de todo control, y matrimonios que van a terapia sin saber muy bien para qué.
Si Lacerna y Villa vienen compartiendo éxitos teatrales desde hace años ("Rotos de amor", "Glorias del este"), en esta obra incorporan toda la genialidad y la gracia de una de las humoristas más destacadas de la escena local, como es Silvia Saboini (conocida por ser parte del dúo "Colgadísimas").
El objetivo es claro: proponerle al público una pieza fresca, cómplice y desopilante que invita a reírse de uno mismo y a preguntarse: ¿es posible no enamorarse de nadie?