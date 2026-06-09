"No te enamores de nadie": de qué trata la nueva comedia de la cartelera de Mendoza

Este 13 de junio llega al Teatro Quintanilla el estreno de un espectáculo teatral imperdible. Aníbal Villa, Marcelo Lacerna y Silvia Saboini protagonizan una comedia que explora el amor en todas sus formas: “ No te enamores de nadie ”.

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La obra explora con humor irreverente y ternura, el enamoramiento que aparece cuando menos se lo espera, los matrimonios que tambalean entre la costumbre y el cariño, las primeras citas que se convierten en pequeños desastres perfectos, y los vínculos que resisten —o no— el paso del tiempo.

La obra sigue a tres actores que sobre las tablas establecen un pacto: mantenerse al margen del amor durante la función. Pero entre escena y escena, la vida —y el público— se cuelan sin permiso.

A través de sketches ágiles y personajes entrañables, desfilan parejas en viaje, ex que se reencuentran, citas a ciegas que escapan de todo control, y matrimonios que van a terapia sin saber muy bien para qué.

Si Lacerna y Villa vienen compartiendo éxitos teatrales desde hace años ("Rotos de amor", "Glorias del este"), en esta obra incorporan toda la genialidad y la gracia de una de las humoristas más destacadas de la escena local, como es Silvia Saboini (conocida por ser parte del dúo "Colgadísimas").

El objetivo es claro: proponerle al público una pieza fresca, cómplice y desopilante que invita a reírse de uno mismo y a preguntarse: ¿es posible no enamorarse de nadie?