Campedrinos anuncia show en el teatro Mendoza: dónde comprar las entradas

La nueva generación del folclore argentino tiene nombre propio: Campedrinos . Y en agosto el dúo vuelve a los teatros de todo el país con una propuesta que celebra la raíz, pero mira de frente al presente: Mate y Folklore Tour.

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Con una identidad fresca y profundamente argentina, Campedrinos se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del género. Y en 2026 recorrerán distintas ciudades con su nuevo espectáculo.

Luego de su destacada presentación en la repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el sábado 8 de agosto regresan a la provincia, con una fecha especial en el Teatro Mendoza. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

Campedrinos representan la nueva generación de la música folclórica. Ganadores del Premio Consagración en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, su crecimiento no se detuvo: cruzaron fronteras y este año llegaron al escenario del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde lograron lo que pocos artistas consiguen: “domar al monstruo” y conquistar a uno de los públicos más exigentes de Latinoamérica.

Ahora, Mate y Folklore Tour, proponen mucho más que un show: una experiencia. Un encuentro donde la tradición se comparte como el mate, y donde el folklore se abre a nuevas generaciones y sonidos. El espectáculo recorrerá sus canciones más representativas, nuevas versiones y momentos íntimos que invitan a vivir el folclore desde un lugar actual y compartido.

El tour comenzará en agosto y se extiende hasta octubre, con conciertos en Córdoba, San Juan, Mendoza, Santa Fé, Corrientes, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Trelew, Carmen de Patagones y Montevideo.

“Bailarina Carpera” el nuevo single

Campedrinos estrenó “Bailarina Carpera”, el primer single y adelanto de “Zambas”, su nuevo álbum conceptual que recorre el universo de las zambas románticas y carperas. Disponible en las plataformas digitales.

Con una composición propia, festiva y bailable, “Bailarina Carpera” condensa la esencia de Campedrinos: folklore argentino con energía actual, pensado para conectar con públicos de todo el país y con nuevas generaciones. El tema abre el camino a “Zambas”, un trabajo conceptual que se perfila como uno de los más ambiciosos del grupo.

Con más de 150 millones de reproducciones en plataformas digitales y una propuesta que combina raíz tradicional con una estética contemporánea, la dupla de Sergio Prada y Agustín Fantili se ha convertido en un referente del folclore joven argentino.

Fieles a su espíritu de renovación, Campedrinos continúan tendiendo puentes entre géneros, invitando a artistas de distintos universos musicales a sumarse al folklore. En su último paso por el Teatro Ópera, compartieron escenario con figuras como Milo J, Nahuel Pennisi y Natalie Pérez, generando cruces únicos e inolvidables.