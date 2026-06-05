Impresionante show de Madonna a los 67 años: apareció por sorpresa en Times Square antes del Mundial

La ciudad de Nueva York fue escenario este jueves por la noche de un evento inesperado que reunió a cientos de personas en pleno corazón de Manhattan. Por el Mes del Orgullo LGBTQ+, Madonna volvió a captar la atención mundial con una presentación especial de algunas de las canciones de su nuevo disco.

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La artista sorprendió a sus seguidores al ofrecer un breve concierto en Times Square , donde interpretó tanto clásicos de su carrera y adelantos de su próximo álbum, “Confessions On a Dance Floor: Part II”, que su lanzamiento está previsto para el 3 de julio.

La actuación de la reina del pop se realizó desde un escenario montado en uno de los edificios que rodean la emblemática plaza neoyorquina. El espectáculo fue transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de Grindr y formó parte de las celebraciones por el inicio del Mes del Orgullo.

Antes de subir al escenario, la cantante de 67 años participó en una sesión de preguntas y respuestas pregrabada. Luego apareció ante cientos de fanáticos que se congregaron en la zona para verla en vivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MitchGWilliams/status/2062673981572841858?s=20&partner=&hide_thread=false She didn’t come to play.



The Queen of Pop shut down @TimesSquareNYC and the only way in was through @Grindr.

#Pride has never hit different. @Madonna #Confessions2 pic.twitter.com/3twcCFrZCL — Mitch Williams (@MitchGWilliams) June 4, 2026

El concierto comenzó con “I Feel So Free”, el primer sencillo de su próximo trabajo discográfico. Vestida con un atuendo en tonos rosados y plateados, Madonna continuó el show con otras canciones nuevas como “Bring Your Love” y también repasó éxitos de su catálogo, entre ellos “Hung Up”.

Aunque fue breve, la actuación generó una gran repercusión en redes sociales. El espectáculo tuvo una duración cercana a los 20 minutos y contó con la participación de un DJ y un grupo de bailarines que acompañaron a la artista durante toda la presentación.

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El próximo gran evento de Madonna: estará en el show de la final del Mundial 2026

Tras esta presentación especial en Nueva York, Madonna ya tiene en agenda otro compromiso de gran magnitud.

La artista será una de las figuras centrales del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programada para el próximo 19 de julio.

Según lo anunciado, compartirá escenario con Shakira y la banda surcoreana BTS.