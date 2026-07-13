13 de julio de 2026 - 10:21

Hoy en Netflix: la serie del exmonje millonario que conquistó a las celebridades, incluida Madonna

El formato incluye a Oprah Winfrey, Michelle Obama, Will Smith, Kim Kardashian y Tom Holland, entre otros. Los famosos hablan de salud mental, amor y duelos.

Hoy en Netflix: llega la serie del exmonje millonario que conquistó a las celebridades incluida Madonna

Hoy en Netflix: llega la serie del exmonje millonario que conquistó a las celebridades incluida Madonna

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Netflix incorporó una nueva serie de entrevistas que apuesta por las conversaciones profundas con algunas de las figuras más reconocidas del espectáculo, el deporte y el mundo del bienestar. A la producción la conduce un exmonje millonario que conversa sobre salud mental, el duelo, el amor, la ansiedad y el crecimiento personal.

Leé además

Este año, Netflix estrenará un nuevo documental sobre la tragedia de los Andes.

La tragedia de los Andes en Mendoza vuelve a Netflix con una serie que contará una historia nunca antes revelada
netflix prepara un documental sobre la tragedia de los andes: que se sabe del proyecto filmado en mendoza

Netflix prepara un documental sobre la Tragedia de Los Andes: qué se sabe del proyecto filmado en Mendoza

El conductor es Jay Shetty, el exmonje hindú convertido en empresario, autor y uno de los podcasters más exitosos del mundo. Su programa, "On Purpose", da el salto a la televisión con un formato en video que conserva la esencia que lo convirtió en un fenómeno global.

Entre los primeros invitados aparecen Millie Bobby Brown, Keke Palmer, Jake Shane, Karl-Anthony Towns, Camila Mendes, Lucy Hale, además de los doctores Joe Dispenza y Daniel Amen. Netflix adelantó que, con el correr de las semanas, se sumarán nuevos nombres.

El conductor de la nueva serie de Netflix es Jay Shetty, el exmonje hindú convertido en empresario,

El conductor de la nueva serie de Netflix es Jay Shetty, el exmonje hindú convertido en empresario,

En el tráiler oficial, Shetty resume la filosofía de la serie con una de sus frases más representativas: "Tienes poder sobre tu mente. Cuando lo entiendas, encontrarás fortaleza".

"On Purpose", de podcast a serie de Netflix

"On Purpose" nació como un podcast y, con el paso de los años, se transformó en uno de los espacios de entrevistas más escuchados del mundo. Su propuesta se aleja de las promociones habituales y busca que los invitados hablen con sinceridad sobre experiencias personales, pérdidas, miedos, relaciones y desafíos de la vida cotidiana.

El éxito del formato llevó a que Netflix y Spotify alcanzaran un acuerdo para distribuir conjuntamente las nuevas temporadas del programa.

Al anunciar la alianza, Shetty sostuvo que se trata de "un momento histórico" para el mundo de los podcasts y aseguró que las entrevistas pueden tener un impacto cultural comparable al del cine, la música o la televisión.

Quién es Jay Shetty

Antes de dedicarse a los medios, Jay Shetty vivió durante varios años como monje en la India. Más tarde comenzó a compartir contenidos sobre bienestar y propósito de vida en redes sociales, publicó libros y construyó una de las comunidades digitales más grandes del mundo.

A lo largo de los años entrevistó a personalidades como Oprah Winfrey, Michelle Obama, Will Smith, Kim Kardashian y Tom Holland, consolidando a On Purpose como uno de los podcasts de entrevistas más influyentes de la actualidad. Con su llegada a Netflix, el formato busca ampliar todavía más su alcance con una propuesta audiovisual.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Netflix sumó a su plataforma la serie española que hizo llorar a Steven Spielberg.

Esta noche en Netflix: la serie en español que conmovió a Steven Spielberg y se puede ver completa

La miniserie británica que lidera en Netflix: está basada en hechos reales. 

La miniserie británica basada en hechos reales que lidera en Netflix y atrapa con solo 6 episodios

Superestar es la nueva serie española de Netflix producida por los Javis, una dupla de éxito del país europeo. 

Con 6 capítulos en Netflix: la miniserie española basada en hechos reales que está en el TOP 10 y es solo para adultos

Netflix sumó una nueva serie, un drama romántico turco.

Hoy en Netflix: la serie turca de romance con solo 8 episodios que conquista a los fanáticos del drama