Hoy en Netflix: la serie del exmonje millonario que conquistó a las celebridades, incluida Madonna

Netflix incorporó una nueva serie de entrevistas que apuesta por las conversaciones profundas con algunas de las figuras más reconocidas del espectáculo, el deporte y el mundo del bienestar . A la producción la conduce un exmonje millonario que conversa sobre salud mental, el duelo, el amor, la ansiedad y el crecimiento personal.

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El conductor es Jay Shetty, el exmonje hindú convertido en empresario , autor y uno de los podcasters más exitosos del mundo. Su programa, "On Purpose" , da el salto a la televisión con un formato en video que conserva la esencia que lo convirtió en un fenómeno global.

Entre los primeros invitados aparecen Millie Bobby Brown, Keke Palmer, Jake Shane, Karl-Anthony Towns, Camila Mendes, Lucy Hale , además de los doctores Joe Dispenza y Daniel Amen. Netflix adelantó que, con el correr de las semanas, se sumarán nuevos nombres.

En el tráiler oficial, Shetty resume la filosofía de la serie con una de sus frases más representativas: "Tienes poder sobre tu mente. Cuando lo entiendas, encontrarás fortaleza".

El conductor de la nueva serie de Netflix es Jay Shetty, el exmonje hindú convertido en empresario ,

"On Purpose" nació como un podcast y, con el paso de los años, se transformó en uno de los espacios de entrevistas más escuchados del mundo. Su propuesta se aleja de las promociones habituales y busca que los invitados hablen con sinceridad sobre experiencias personales, pérdidas, miedos, relaciones y desafíos de la vida cotidiana.

El éxito del formato llevó a que Netflix y Spotify alcanzaran un acuerdo para distribuir conjuntamente las nuevas temporadas del programa.

Al anunciar la alianza, Shetty sostuvo que se trata de "un momento histórico" para el mundo de los podcasts y aseguró que las entrevistas pueden tener un impacto cultural comparable al del cine, la música o la televisión.

Quién es Jay Shetty

Antes de dedicarse a los medios, Jay Shetty vivió durante varios años como monje en la India. Más tarde comenzó a compartir contenidos sobre bienestar y propósito de vida en redes sociales, publicó libros y construyó una de las comunidades digitales más grandes del mundo.

A lo largo de los años entrevistó a personalidades como Oprah Winfrey, Michelle Obama, Will Smith, Kim Kardashian y Tom Holland, consolidando a On Purpose como uno de los podcasts de entrevistas más influyentes de la actualidad. Con su llegada a Netflix, el formato busca ampliar todavía más su alcance con una propuesta audiovisual.