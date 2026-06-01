Atención fanáticos de ABBA: cómo será el gran show tributo en el teatro Mendoza

La música de ABBA sigue demostrando que atraviesa generaciones. A más de cuatro décadas de su época dorada, las canciones del cuarteto sueco continúan sonando en radios, películas, musicales y fiestas de todo el mundo.

Ahora, el público mendocino tendrá la oportunidad de reencontrarse con ese repertorio inolvidable a través de “ Dancing Queen – ABBA Experience ”, un espectáculo homenaje que llegará el próximo viernes 5 de junio al Teatro Mendoza. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma EntradaWeb.

La propuesta promete una noche cargada de nostalgia, emoción y baile, recreando el universo musical de una de las bandas más exitosas de la historia del pop. Con una puesta especialmente diseñada para capturar la esencia de ABBA, el show repasará algunos de los temas más emblemáticos del grupo sueco.

El espectáculo estará a cargo de Dancing Queen – ABBA Experience, una producción que combina una sólida banda en vivo, sección de vientos y coros para reproducir con fidelidad el sonido que convirtió a ABBA en un fenómeno mundial. El objetivo es transportar al público a los años dorados del grupo integrado por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad , responsables de éxitos como “Mamma Mia”, “Dancing Queen”, “Gimme! Gimme! Gimme!”, “The Winner Takes It All” y “Waterloo”.

Sobre el escenario, las voces principales estarán a cargo de Victoria Zárraga y Lara Díaz, acompañadas por una banda integrada por Adrián Muñoz y David Gologorsky en teclados, Edgardo Povez en guitarra, Pablo Sánchez en batería, Ariel González en percusión y Rubén Barolo en bajo. La sección de vientos estará conformada por Juan Pablo Bruno en saxo, Cristian Polito Antchagno en trompeta y Alejandro Weber en flauta, mientras que los coros estarán a cargo de Gema, Analía, Tomás y Alejo.

ABBA se convirtió en uno de los grupos más influyentes del siglo XX tras ganar el Festival de Eurovisión en 1974 con “Waterloo”. Desde entonces vendió cientos de millones de discos en todo el mundo y construyó un catálogo que sigue vigente. Su legado fue revitalizado en las últimas décadas gracias al éxito global del musical y la película “Mamma Mia!”, además de su reciente regreso discográfico con el álbum “Voyage”.