Esta noche en Netflix: la nueva serie animada de DreamWorks con animales mutantes que es una joya oculta

Netflix sumó una ficción animada que, pese a haber sido elogiada por la crítica y el público, todavía sigue siendo una de las grandes joyas ocultas de la plataforma. La serie, realizada en colaboración con DreamWorks ("Shrek", "Kung Fu Panda"), sigue a una adolescente en un mundo destruído.

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“Kipo y la era de las bestias mágicas” es una serie , producida por DreamWorks Animation , que propone una visión completamente distinta del género posapocalíptico. Cuenta con 3 temporadas y 30 episodios en total , con capítulos de entre 23 y 24 minutos cada uno.

La joya oculta de Netflix con animales mutantes, "Kipo y la era de las bestias mágicas", la nueva serie.

La joya oculta de Netflix con animales mutantes, "Kipo y la era de las bestias mágicas", la nueva serie.

Fue creada por Radford Sechrist , a partir de su propio webcómic publicado en 2015, y desarrollada junto a Bill Wolkoff.

La historia sigue a Kipo Oak, una adolescente que ha pasado toda su vida viviendo en una comunidad subterránea. Tras un accidente que la separa de su hogar, debe aventurarse en la superficie para encontrar el camino de regreso.

Pero el mundo que descubre no se parece en nada a lo que imaginaba. La Tierra está habitada por animales mutantes capaces de hablar, organizar sociedades complejas e incluso desarrollar culturas propias.

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Mientras intenta reunirse con su familia, Kipo forma un grupo de aliados tan particulares como inseparables y comienza a descubrir secretos sobre su origen y sobre el extraño mundo que la rodea.

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Más allá de su original propuesta visual, "Kipo y la era de las bestias mágicas" destaca por el mensaje que atraviesa toda la historia.

Mientras muchas ficciones construyen sus conflictos alrededor de enfrentamientos físicos, la protagonista suele resolver los problemas mediante el diálogo, la comprensión y la empatía.

La joya oculta de Netflix con animales mutantes, "Kipo y la era de las bestias mágicas", la nueva serie. La joya oculta de Netflix con animales mutantes, "Kipo y la era de las bestias mágicas", la nueva serie. gentileza

A eso se suma una banda sonora que combina hip hop, electrónica y música experimental, aportando una identidad sonora que acompaña perfectamente la energía del relato.