20 de mayo de 2026 - 13:46

La serie animada de humor para adultos revive un clásico y lidera lo más visto de HBO Max

La producción utiliza una técnica particular para mostrar secuencias perdidas dentro de la popular entrega.

La serie animada para adultos que revive un clásico y lidera lo más visto de HBO Max

La serie animada para adultos que revive un clásico y lidera lo más visto de HBO Max

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Los Andes | Redacción
Por Redacción

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“Un Show Más: Las cintas perdidas” es el regreso del universo creado por J.G. Quintel, que trae nuevamente a Mordecai y Rigby con historias inéditas ambientadas en los espacios “olvidados” de la serie original.

"Un Show Más: Las cintas perdidas", al serie animada que regresa a HBO Max.
“Un Show Más: Las cintas perdidas”, al serie animada que regresa a HBO Max.

“Un Show Más: Las cintas perdidas”, al serie animada que regresa a HBO Max.

La producción funciona como una expansión del clásico emitido por Cartoon Network y apuesta a recuperar el espíritu caótico y descontracturado que convirtió al dibujo en fenómeno mundial.

La reversión de un clásico en HBO Max

La nueva entrega de "Un show más", en vez de continuar directamente el final de 2017, explora situaciones nunca vistas, utilizando el recurso de las “cintas perdidas” para abrir nuevas aventuras sin alterar el cierre original.

Según explicó Quintel en distintas entrevistas promocionales, la idea de volver no apareció de inmediato. El creador reconoció que el final de la serie había quedado “completo”, pero el equipo encontró una forma de expandir el universo sin romper la esencia ni la despedida que había emocionado a los seguidores hace casi una década.

Embed - ¡NUEVA SERIE! Un show más: Las cintas perdidas TEASER OFICIAL | 11 de mayo | HBO Max

Uno de los puntos más destacados de “Las cintas perdidas” es que mantiene intacta la fórmula que hizo famosa a la serie: transformar problemas mínimos y cotidianos en conflictos completamente absurdos y descomunales. Desde una alarma que no deja dormir hasta situaciones que terminan en dimensiones paralelas o guerras espaciales, el humor sigue girando alrededor de lo mundano llevado al extremo.

"Un Show Más: Las cintas perdidas", al serie animada que regresa a HBO Max.
“Un Show Más: Las cintas perdidas”, al serie animada que regresa a HBO Max.

“Un Show Más: Las cintas perdidas”, al serie animada que regresa a HBO Max.

El regreso también busca reconectar con una etapa muy recordada de Cartoon Network, cuando producciones como “Hora de Aventura” y “Un Show Más” redefinieron la animación televisiva con propuestas más extrañas, experimentales y orientadas tanto a adolescentes como adultos.

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