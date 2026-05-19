Aún no se estrena y la serie de Harry Potter ya sufre su primera baja en el elenco

A meses de su inminente debut, la esperada adaptación televisiva Harry Potter ya atraviesa su primer cambio de elenco. Aunque la producción de HBO todavía no estrenó su primera temporada, uno de los personajes clave para el futuro de la historia deberá ser recasteado.

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La actriz Gracie Cochrane , elegida para interpretar a Ginny Weasley en la nueva serie del universo mágico creado por J. K. Rowling, confirmó que no continuará en el proyecto después de la primera temporada.

La noticia fue comunicada mediante un mensaje difundido junto a su familia, donde explicaron que la decisión estuvo vinculada a “circunstancias imprevistas”.

Según detallaron en el comunicado, la actriz tomó la decisión tras finalizar el rodaje de la primera entrega de la serie. Además, remarcaron que la experiencia dentro de la producción fue positiva y agradecieron especialmente al equipo creativo y a la directora de casting Lucy Bevan.

Desde HBO también se pronunciaron sobre la salida de la joven intérprete. Un representante del estudio aseguró que la compañía “apoya completamente la decisión de Gracie Cochrane y su familia” y le deseó éxito en sus próximos proyectos.

Live Blog Post La actriz Gracie Cochrane, elegida para interpretar a Ginny Weasley, junto a los hermanos Weasley. La actriz Gracie Cochrane, elegida para interpretar a Ginny Weasley, junto a los hermanos Weasley. gentileza

Por ahora, la plataforma no anunció quién ocupará el papel de Ginny Weasley ni cuándo comenzará el nuevo casting.

Por qué el cambio afecta a la segunda temporada de Harry Potter

Aunque Ginny tiene una aparición breve en "Harry Potter y la piedra filosofal", el personaje se vuelve fundamental a partir de "Harry Potter y la cámara secreta", historia que inspirará la segunda temporada de la adaptación.

Embed - Harry Potter y la Piedra Filosofal | Teaser Oficial | HBO Max

En esa parte de la saga, la hermana menor de Ron Weasley queda involucrada en uno de los conflictos más oscuros de Hogwarts cuando una fuerza misteriosa la manipula para abrir la Cámara de los Secretos y liberar a la criatura que aterroriza a la escuela.

Debido a eso, la producción deberá encontrar rápidamente una nueva actriz capaz de asumir un rol mucho más protagónico dentro de la trama.

Una de las producciones más ambiciosas de HBO

La nueva versión televisiva de Harry Potter es uno de los proyectos más grandes que HBO planea para los próximos años. La primera entrega ya terminó su rodaje y, según lo previsto, llegará a la pantalla durante la próxima Navidad.