19 de mayo de 2026 - 00:43

Uno por uno, todos los ganadores de la 54° edición de los Martín Fierro

En una noche llena de sorpresas en el Hotel Hilton de Puerto Maderos, se conocieron los ganadores de las 35 categorías.

Foto:

Web
Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La televisión argentina volvió a vestirse de gala en el Hotel Hilton de Puerto Madero para la 54° edición de los Premios Martín Fierro, en una velada conducida por Santiago del Moro que combinó emoción y glamour. Durante la noche APTRA distinguió a las producciones más destacadas, en una noche donde no faltaron polémicas.

Entre los momentos más destacados de la gala, la entrega de las estatuillas generó tanto sorpresas como merecidos reconocimientos a la trayectoria. Además de los grandes ganadores en las ternas de ficción, magazines y entretenimientos, la noche estuvo marcada por una profunda emotividad gracias a los homenajes y el In Memoriam.

Todos los ganadores en la 54° edición de los Martin Fierro

1 - Cultural / educativo

  • Argentina de película (América)
  • Ser humanos (América)
  • Tierras (Telefe)

2- panelista femenina

  • Marcela Feudale (LAM – América)
  • Edith Hermida (Bendita – elnueve)
  • Natalie Weber (Pasó en América – América)
  • Analía Franchín (A la Barbarossa – Telefe)
  • Mariana Brey (A la Barbarossa – Telefe)

3- Aviso publicitario

  • Decíselo, Quilmes (AB InBev – La América)
  • Tarjetita, Swiss Medical (La América)
  • Universo Dada, Grupo Peñaflor (La Comunidad)
  • Paparazzi: Stella Artois – AB InBev / Gut Buenos Aires

4- Musical

  • Hay música siempre (Televisión Pública)
  • La peña de Morfi (Telefe)
  • Pasión de sábado (América)
  • Planeta nueve (elnueve)
5- Viajes / turismo

  • Iván de viaje (Telefe)
  • Por el mundo (Telefe)
  • Resto del mundo (eltrece)

6- Big show

  • La voz argentina (Telefe)
  • Medianoche con Jey (elnueve)
  • Otro día perdido (eltrece)

7- Cronista/ movilero

  • Alejandro Guatti (Intrusos – América)
  • Cecilia Insinga (Arriba argentinos y Mediodía noticias – eltrece)
  • Martín Salwe (Lape Club Social Informativo – América)
  • Daniel Roggiano (Buen Telefe, El noticiero de la gente, Telefe noticias – Telefe)
8- Noticiero diurno

  • Arriba argentinos (eltrece)
  • El noticiero de la gente (Telefe)
  • Telenueve al mediodía (elnueve)

9- Mejor actor

  • César Bordón (La voz ausente – eltrece y Amia, la serie – Telefe)
  • Luciano Cáceres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)
  • Gustavo Garzón (La voz ausente – eltrece)
  • Benjamín Vicuña (La voz ausente – eltrece)

10- Deportivo

  • ACTC Media TV (Televisión Pública)
  • Carburando (eltrece)
  • Knockout 9 (elnueve)

11- Gastronomía

  • Ariel en su salsa (Telefe)
  • Escuela de cocina (elnueve)
  • ¡Qué mañana! (elnueve)
12- Branded content

  • Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)
  • Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)
  • Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)

13- Mejor actriz

  • Gimena Accardi (La voz ausente – eltrece)
  • Paloma Contreras (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)
  • Susú Pecoraro (La voz ausente – eltrece)
  • Jazmín Stuart (La voz ausente – eltrece)

14- Interés general

  • Almorzando con Juana (eltrece)
  • DDM (América)
  • Los profesionales de siempre (elnueve)
  • Sálvese quien pueda (América)
  • LAM (América)
  • Lape Club Social Informativo (América)

15- Reality

  • Cuestión de peso (eltrece)
  • MasterChef Celebrity (Telefe)
  • Gran Hermano 2025 (Telefe)
16- Director

  • Gustavo Hernández (La voz ausente – eltrece)
  • Eduardo Pinto (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)
  • Guillermo Rocamora (Amia, la serie – Telefe)

17- Labor periodística masculina

  • Nelson Castro (Telenoche – eltrece)
  • Rolando Graña (América noticias y GPS – América)
  • Mauro Szeta (Lape Club Social Informativo – América)
  • Germán Paoloski (El noticiero de la gente – Telefe)

18- Jurados

  • Damián Betular; Donato De Santis y Germán Martitegui (MasterChef Celebrity – Telefe)
  • Hernán Drago; Pablo Ramírez; Paz Martínez; Manuel Wirzt; Magalí Bachor y Ariel Pucheta (Bienvenidos a ganar – elnueve)
  • Lali; Miranda!; Luck Ra y Soledad (La voz argentina – Telefe)
19- Magazine

  • A la Barbarossa (Telefe)
  • Cortá por Lozano (Telefe)
  • Nara que ver (elnueve)
  • Qué te pasa (Net TV)
  • Con Carmen (elnueve)

20- Revelación

  • Laura Grandinetti (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)
  • Ian Lucas (MasterChef Celebrity – Telefe)
  • Sofía Gonet (MasterChef Celebrity – Telefe)

21- Director de no ficción

  • Claudio Cuscuela (Otro día perdido – eltrece)
  • Fernando Emiliozzi (MasterChef Celebrity y La voz argentina – Telefe)
  • Christian Fontan (La noche perfecta, Los 8 escalones, The balls, Buenas noches familia, Cuestión de peso y The floor, la conquista – eltrece)

22- Autor / guionista

  • Juma Fodde Roma; María Meira; Carlos Zicanelli; Gina Álvarez y Leandro Custo (La voz ausente – eltrece)
  • Izhar Harlev; Shuki Gur; Givon Snir; Hadar Arazi; Matías Bertilotti; Joaquín Bonet (Amia, la serie – Telefe)
  • Eduardo Pinto; Gabriel Macías y Natalia Torres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)

23- Labor humorística

  • Agustín “Rada” Aristarán (Otro día perdido – eltrece)
  • Connie Ballarini (Las chicas de la culpa – eltrece)
  • Darío Lopilato (Viralizados – América)
  • Laila Roth (Otro día perdido – eltrece)
24- Labor en conducción femenina

  • Moria Casán (La mañana con Moria – eltrece)
  • Pamela David (Desayuno americano – América)
  • Vero Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván – Telefe)
  • Karina Mazzocco (A la tarde – América)
  • Wanda Nara (MasterChef Celebrity – Telefe)
  • Georgina Barbarossa (A la Barbarossa – Telefe)
  • Mariana Fabbiani (DDM – América)

25- Humorístico / de actualidad

  • La noche perfecta (eltrece)
  • Las chicas de la culpa (eltrece)
  • Polémica en el bar (América)

26- Noticiero nocturno

  • América noticias (América)
  • Telefe noticias (Telefe)
  • Telenoche (eltrece)

27- Entretenimientos

  • Ahora caigo (eltrece)
  • Buenas noches familia (eltrece)
  • Pasapalabra (Telefe)
28- Ficción

  • Amia, la serie (Telefe)
  • La voz ausente (eltrece)
  • Tafí Viejo, verdor sin tiempo (elnueve)

29- Periodístico

  • Camino a casa (Telefe)
  • GPS (América)
  • Opinión pública (elnueve)

30- Panelista masculino

  • Martín Candalaft (DDM – América)
  • Paulo Kablan (A la Barbarossa y El noticiero de la gente – Telefe)
  • Ceferino Reato (Gran Hermano: el debate – Telefe)
  • Luis Bremer (A la tarde – Desayuno americano – América
31- Labor periodística femenina

  • Carolina Amoroso (Telenoche – eltrece)
  • Soledad Larghi (América noticias – América)
  • Mirtha Legrand (La noche de Mirtha – eltrece)

32- Labor en conducción masculina

    • Darío Barassi (Ahora caigo – eltrece)
    • Iván de Pineda (Pasapalabra e Iván de viaje – Telefe)
    • Guido Kaczka (The balls, Buenas noches familia y The floor, la conquista – eltrece)
    • Santiago del Moro (Gran Hermano – Telefe)
    • Nicolás Occhiato (La voz argentina – Telefe)

    33- Futbolístico

    • Conmebol Libertadores (Telefe)
    • Mundial de clubes (Telefe)
    • Pasión por el fútbol (eltrece)

    34- Programa de servicios

    • ADN Buena Salud (Televisión Pública)
    • Aire de campo (Televisión Pública)
    • Intelexis (Net TV)
    • Mascotas al rescate (América)
    35- Producción integral

    • La voz argentina (Telefe)
    • Otro día perdido (eltrece)
    • MasterChef Celebrity (Telefe)
    • Telefe noticias (Telefe)

