Uno por uno, todos los ganadores de la 54° edición de los Martín Fierro

La televisión argentina volvió a vestirse de gala en el Hotel Hilton de Puerto Madero para la 54° edición de los Premios Martín Fierro, en una velada conducida por Santiago del Moro que combinó emoción y glamour. Durante la noche APTRA distinguió a las producciones más destacadas, en una noche donde no faltaron polémicas.
Entre los momentos más destacados de la gala, la entrega de las estatuillas generó tanto sorpresas como merecidos reconocimientos a la trayectoria. Además de los grandes ganadores en las ternas de ficción, magazines y entretenimientos, la noche estuvo marcada por una profunda emotividad gracias a los homenajes y el In Memoriam.
Todos los ganadores en la 54° edición de los Martin Fierro
1 - Cultural / educativo
- Argentina de película (América)
- Ser humanos (América)
- Tierras (Telefe)
2- panelista femenina
- Marcela Feudale (LAM – América)
- Edith Hermida (Bendita – elnueve)
- Natalie Weber (Pasó en América – América)
- Analía Franchín (A la Barbarossa – Telefe)
- Mariana Brey (A la Barbarossa – Telefe)
3- Aviso publicitario
- Decíselo, Quilmes (AB InBev – La América)
- Tarjetita, Swiss Medical (La América)
- Universo Dada, Grupo Peñaflor (La Comunidad)
- Paparazzi: Stella Artois – AB InBev / Gut Buenos Aires
4- Musical
- Hay música siempre (Televisión Pública)
- La peña de Morfi (Telefe)
- Pasión de sábado (América)
- Planeta nueve (elnueve)
5- Viajes / turismo
- Iván de viaje (Telefe)
- Por el mundo (Telefe)
- Resto del mundo (eltrece)
6- Big show
- La voz argentina (Telefe)
- Medianoche con Jey (elnueve)
- Otro día perdido (eltrece)
7- Cronista/ movilero
- Alejandro Guatti (Intrusos – América)
- Cecilia Insinga (Arriba argentinos y Mediodía noticias – eltrece)
- Martín Salwe (Lape Club Social Informativo – América)
- Daniel Roggiano (Buen Telefe, El noticiero de la gente, Telefe noticias – Telefe)
8- Noticiero diurno
- Arriba argentinos (eltrece)
- El noticiero de la gente (Telefe)
- Telenueve al mediodía (elnueve)
9- Mejor actor
- César Bordón (La voz ausente – eltrece y Amia, la serie – Telefe)
- Luciano Cáceres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)
- Gustavo Garzón (La voz ausente – eltrece)
- Benjamín Vicuña (La voz ausente – eltrece)
10- Deportivo
- ACTC Media TV (Televisión Pública)
- Carburando (eltrece)
- Knockout 9 (elnueve)
11- Gastronomía
- Ariel en su salsa (Telefe)
- Escuela de cocina (elnueve)
- ¡Qué mañana! (elnueve)
12- Branded content
- Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)
- Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)
- Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)
13- Mejor actriz
- Gimena Accardi (La voz ausente – eltrece)
- Paloma Contreras (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)
- Susú Pecoraro (La voz ausente – eltrece)
- Jazmín Stuart (La voz ausente – eltrece)
14- Interés general
- Almorzando con Juana (eltrece)
- DDM (América)
- Los profesionales de siempre (elnueve)
- Sálvese quien pueda (América)
- LAM (América)
- Lape Club Social Informativo (América)
15- Reality
- Cuestión de peso (eltrece)
- MasterChef Celebrity (Telefe)
- Gran Hermano 2025 (Telefe)
16- Director
- Gustavo Hernández (La voz ausente – eltrece)
- Eduardo Pinto (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)
- Guillermo Rocamora (Amia, la serie – Telefe)
17- Labor periodística masculina
- Nelson Castro (Telenoche – eltrece)
- Rolando Graña (América noticias y GPS – América)
- Mauro Szeta (Lape Club Social Informativo – América)
- Germán Paoloski (El noticiero de la gente – Telefe)
18- Jurados
- Damián Betular; Donato De Santis y Germán Martitegui (MasterChef Celebrity – Telefe)
- Hernán Drago; Pablo Ramírez; Paz Martínez; Manuel Wirzt; Magalí Bachor y Ariel Pucheta (Bienvenidos a ganar – elnueve)
- Lali; Miranda!; Luck Ra y Soledad (La voz argentina – Telefe)
19- Magazine
- A la Barbarossa (Telefe)
- Cortá por Lozano (Telefe)
- Nara que ver (elnueve)
- Qué te pasa (Net TV)
- Con Carmen (elnueve)
20- Revelación
- Laura Grandinetti (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)
- Ian Lucas (MasterChef Celebrity – Telefe)
- Sofía Gonet (MasterChef Celebrity – Telefe)
21- Director de no ficción
- Claudio Cuscuela (Otro día perdido – eltrece)
- Fernando Emiliozzi (MasterChef Celebrity y La voz argentina – Telefe)
- Christian Fontan (La noche perfecta, Los 8 escalones, The balls, Buenas noches familia, Cuestión de peso y The floor, la conquista – eltrece)
22- Autor / guionista
- Juma Fodde Roma; María Meira; Carlos Zicanelli; Gina Álvarez y Leandro Custo (La voz ausente – eltrece)
- Izhar Harlev; Shuki Gur; Givon Snir; Hadar Arazi; Matías Bertilotti; Joaquín Bonet (Amia, la serie – Telefe)
- Eduardo Pinto; Gabriel Macías y Natalia Torres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)
23- Labor humorística
- Agustín “Rada” Aristarán (Otro día perdido – eltrece)
- Connie Ballarini (Las chicas de la culpa – eltrece)
- Darío Lopilato (Viralizados – América)
- Laila Roth (Otro día perdido – eltrece)
24- Labor en conducción femenina
- Moria Casán (La mañana con Moria – eltrece)
- Pamela David (Desayuno americano – América)
- Vero Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván – Telefe)
- Karina Mazzocco (A la tarde – América)
- Wanda Nara (MasterChef Celebrity – Telefe)
- Georgina Barbarossa (A la Barbarossa – Telefe)
- Mariana Fabbiani (DDM – América)
25- Humorístico / de actualidad
- La noche perfecta (eltrece)
- Las chicas de la culpa (eltrece)
- Polémica en el bar (América)
26- Noticiero nocturno
- América noticias (América)
- Telefe noticias (Telefe)
- Telenoche (eltrece)
27- Entretenimientos
- Ahora caigo (eltrece)
- Buenas noches familia (eltrece)
- Pasapalabra (Telefe)
28- Ficción
- Amia, la serie (Telefe)
- La voz ausente (eltrece)
- Tafí Viejo, verdor sin tiempo (elnueve)
29- Periodístico
- Camino a casa (Telefe)
- GPS (América)
- Opinión pública (elnueve)
30- Panelista masculino
- Martín Candalaft (DDM – América)
- Paulo Kablan (A la Barbarossa y El noticiero de la gente – Telefe)
- Ceferino Reato (Gran Hermano: el debate – Telefe)
- Luis Bremer (A la tarde – Desayuno americano – América
31- Labor periodística femenina
- Carolina Amoroso (Telenoche – eltrece)
- Soledad Larghi (América noticias – América)
- Mirtha Legrand (La noche de Mirtha – eltrece)
32- Labor en conducción masculina
- Darío Barassi (Ahora caigo – eltrece)
- Iván de Pineda (Pasapalabra e Iván de viaje – Telefe)
- Guido Kaczka (The balls, Buenas noches familia y The floor, la conquista – eltrece)
- Santiago del Moro (Gran Hermano – Telefe)
- Nicolás Occhiato (La voz argentina – Telefe)
33- Futbolístico
- Conmebol Libertadores (Telefe)
- Mundial de clubes (Telefe)
- Pasión por el fútbol (eltrece)
34- Programa de servicios
- ADN Buena Salud (Televisión Pública)
- Aire de campo (Televisión Pública)
- Intelexis (Net TV)
- Mascotas al rescate (América)
35- Producción integral
- La voz argentina (Telefe)
- Otro día perdido (eltrece)
- MasterChef Celebrity (Telefe)
- Telefe noticias (Telefe)