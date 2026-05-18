Los mejores looks de la alfombra roja de los Martín Fierro 2026

La gran noche de la televisión argentina , tuvo uno de sus momentos más esperados en la alfombra roja del Hotel Hilton . Allí, l as celebridades mostraron sus mejores looks , apostaron por el brillo, los diseños de gala, los tonos clásicos y algunas elecciones más jugadas , en una previa que volvió a convertirse en una pasarela de figuras antes del comienzo de la ceremonia.

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Como cada año, la moda fue una de las grandes protagonistas del evento con los detalles de siempre: transparencias, siluetas sirena y tonos metalizados que dominaron la red carpet , donde actrices, conductoras, modelos y cantantes apostaron por estilismos sofisticados y glamorosos.

Iván de Pineda y La China Ansa fueron los protagonista de la previa de los Martin Fierro

Con transmisión de Telefe y conducción de Iván de Pineda y Josefina La China Ansa en la alfombra roja, la entrega reunió a actores, conductores, periodistas, panelistas y protagonistas de los programas más importantes de la pantalla chica. En una noche marcada por la entrega de 35 estatuillas más el Martín Fierro de Oro, cada llegada al hotel tuvo su propio momento de flashes, saludos y comentarios, elogiosos muchos, maliciosos otros tantos.

Martín Fierro 2026. Los mejores looks de los Martín Fierro 2026. Web

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Como ocurre cada año, los looks de la alfombra roja del Hilton fueron parte central del show: algunos fueron celebrados por su glamour, otros llamaron la atención por el riesgo y varios se convirtieron rápidamente en tendencia en redes. En esta galería, repasamos todas las fotos de los famosos que dijeron presente en los Martín Fierro 2026.