Tras más de 25 años, Universal confirma la secuela de uno de los personajes más legendarios de Jim Carrey

El guion de la nueva entrega será responsabilidad de los escritores de 'El Gato en el Sombrero', mientras que Brian Grazer se encargará de la producción.

Jim Carrey volverá a interpretar al Grinch tras más de 25 años en una secuela confirmada oficialmente por Universal Pictures e Image Entertainment. Tras más de dos décadas del estreno original, el actor se une nuevamente al director Ron Howard y al productor Brian Grazer para revivir el clásico navideño basado en Dr. Seuss.

La noticia ha generado sorpresa en la industria, dado que Carrey se ha mostrado selectivo con sus proyectos en años recientes. Sin embargo, la confirmación de su participación asegura la continuidad de uno de sus personajes más rentables, cuya primera versión recaudó más de 350 millones de dólares en la taquilla global.

El regreso del equipo creativo original de 2000 La producción de esta nueva entrega contará con el liderazgo de las figuras principales que llevaron al éxito la primera versión en imagen real. Además de la dirección de Ron Howard, el guion será responsabilidad de Alec Berg, Jeff Schaffer y David Mandel. Este trío ya tiene experiencia adaptando el universo de Dr. Seuss, habiendo trabajado previamente en el filme El Gato en el Sombrero.

Aunque en 2018 se estrenó una versión animada con el mismo nombre que obtuvo resultados comerciales superiores, la interpretación física de Carrey conserva un estatus de culto. El filme original de 2000 no solo dominó el ranking de su año en América del Norte, sino que también fue reconocido con un Oscar en la categoría de Mejor Maquillaje por la transformación del protagonista.

¿Qué otros papeles recientes tuvo Jim Carrey antes de esta secuela? La trayectoria reciente de Jim Carrey incluye su participación en la trilogía de Sonic, donde interpretó al villano Dr. Robotnik. Ese papel demostró que el comediante aún mantiene su capacidad para encarnar personajes con una fuerte carga histriónica y estética, similares a los que interpretó en la época de La Máscara y Ace Ventura. Esta nueva película representa su retorno a un rol principal de escala masiva.