5 de julio de 2026 - 11:14

Margot Robbie confesó cuál fue la travesura más extrema que hizo: un cuchillo, ketchup y 45 minutos de espera

La actriz australiana relató cómo montó una escena con ketchup y un cuchillo de cocina para protestar contra una cuidadora que no le agradaba durante su niñez.

Margot Robbie confesó una travesura&nbsp; que hizo de niña.&nbsp;

Margot Robbie confesó una travesura  que hizo de niña. 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Margot Robbie, la estrella de Barbie, sorprendió al público con una historia de su infancia en Australia. La actriz confesó haber orquestado una escena de crimen falsa para asustar a una nueva niñera. Usando ketchup y un cuchillo, demostró desde pequeña su capacidad para la actuación y el drama.

Leé además

Esta idea no intenta gastar dinero. Solo necesita de los objetos que no se utilizan dentro de casa.

Las cajas de zapatillas no las tires, son un tesoro en casa: una idea está de moda y crea un objeto útil

Por Lucas Vasquez
La miniserie de misterios de 6 capítulos que llegó a Netflix. 

Con 6 capítulos: llegó a Netflix la miniserie de misterio ideal para quienes extrañan a Agatha Christie

Por Redacción Espectáculos

La travesura surgió por el descontento de Robbie con una cuidadora que reemplazaba a su antigua niñera, Talia. Al recibir la orden de bañarse, la futura actriz decidió rebelarse de una forma extrema. "Ella me dijo que fuera a bañarme y yo no quería, y estaba muy irritable y pensé, te lo voy a mostrar", recordó.

¿Cómo fue el plan de Margot Robbie con ketchup y un cuchillo de cocina?

Robbie detalló que tomó un gran cuchillo de la cocina y se cubrió el cuerpo con ketchup. Para que la escena fuera más impactante, se acostó desnuda sobre las baldosas del suelo y esperó el momento en que la mujer la encontrara. La pequeña Margot se mantuvo inmóvil el tiempo necesario para asegurar que el efecto fuera total.

"Esperé como 45 minutos para que ella me encontrara. Pero valió la pena la espera", afirmó la actriz entre risas. La reacción de la niñera ante la supuesta tragedia cumplió con las expectativas de la niña, quien buscaba recuperar a su cuidadora anterior, Talia, a quien consideraba "genial".

¿Qué dijo Ryan Gosling sobre la travesura de Margot Robbie?

Durante la entrevista donde se reveló la anécdota, su compañero de elenco Ryan Gosling comentó con humor: "Produjiste tu propia muerte". A lo que Robbie respondió con seguridad: "Yo lo hice". Este intercambio resalta el tono distendido de las presentaciones que la actriz ha protagonizado recientemente en medios de comunicación.

La historia mostró su carácter pícaro y cómo convierte vivencias privadas en relatos públicos sin perder simpatía. A pesar de su imagen actual, Robbie describió a su versión infantil como alguien capaz de convertir una orden cotidiana en una puesta en escena compleja para lograr sus objetivos personales.

Este tipo de vivencias personales han ayudado a consolidar su popularidad global. La actriz nació el 2 de julio de 1990 y ha utilizado las giras promocionales para revelar aspectos de su carácter, conectando con el público a través de la honestidad sobre sus travesuras de la niñez.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

pan de queso hecho en sarten en 5 minutos, ideal para el cafe con leche de la manana

Pan de queso hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Por Andrés Aguilera
Jim Carrey vuelve a interpretar a un icónico personaje de su carrera 25 años después. 

Tras más de 25 años, Universal confirma la secuela de uno de los personajes más legendarios de Jim Carrey

Por Redacción Espectáculos
Ryan Gosling brilla en Project Hail Mary. Ya disponible en Amazon Prime Video. 

Tras arrasar en el cine, llega a Prime Video la película de ciencia ficción con Ryan Gosling que te va a emocionar

Por Redacción Espectáculos
Benicio Guyot, hijo de la actriz y conductora, publicó una tierna fotografía para recordar a su madre. 

Benicio Guyot, hijo de Ernestina Pais, recordó a la conductora con una inédita foto: "Tus 'te amo' pegajosos"

Por Redacción Espectáculos