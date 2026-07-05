Margot Robbie confesó cuál fue la travesura más extrema que hizo: un cuchillo, ketchup y 45 minutos de espera

La actriz australiana relató cómo montó una escena con ketchup y un cuchillo de cocina para protestar contra una cuidadora que no le agradaba durante su niñez.

Margot Robbie, la estrella de Barbie, sorprendió al público con una historia de su infancia en Australia. La actriz confesó haber orquestado una escena de crimen falsa para asustar a una nueva niñera. Usando ketchup y un cuchillo, demostró desde pequeña su capacidad para la actuación y el drama.

La travesura surgió por el descontento de Robbie con una cuidadora que reemplazaba a su antigua niñera, Talia. Al recibir la orden de bañarse, la futura actriz decidió rebelarse de una forma extrema. "Ella me dijo que fuera a bañarme y yo no quería, y estaba muy irritable y pensé, te lo voy a mostrar", recordó.

¿Cómo fue el plan de Margot Robbie con ketchup y un cuchillo de cocina? Robbie detalló que tomó un gran cuchillo de la cocina y se cubrió el cuerpo con ketchup. Para que la escena fuera más impactante, se acostó desnuda sobre las baldosas del suelo y esperó el momento en que la mujer la encontrara. La pequeña Margot se mantuvo inmóvil el tiempo necesario para asegurar que el efecto fuera total.

"Esperé como 45 minutos para que ella me encontrara. Pero valió la pena la espera", afirmó la actriz entre risas. La reacción de la niñera ante la supuesta tragedia cumplió con las expectativas de la niña, quien buscaba recuperar a su cuidadora anterior, Talia, a quien consideraba "genial".

¿Qué dijo Ryan Gosling sobre la travesura de Margot Robbie? Durante la entrevista donde se reveló la anécdota, su compañero de elenco Ryan Gosling comentó con humor: "Produjiste tu propia muerte". A lo que Robbie respondió con seguridad: "Yo lo hice". Este intercambio resalta el tono distendido de las presentaciones que la actriz ha protagonizado recientemente en medios de comunicación.