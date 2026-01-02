Es atípica: la película romántica de 2 horas con Margot Robbie que lidera en HBO Max

Se estrenó en cines en 2025. Mezcla fantasía en un viaje, literal y metafórico de la pareja protagonista a sus recuerdos para comprender quién es ahora.

La nueva película disponible en HBO Max, con el protagónico de Margot Robbie.

Se trata de “El gran viaje de tu vida” (A Big Bold Beautiful Journey), una producción estadounidense liderada por Robbie y Colin Farrell, que se posicionó entre lo más visto de la plataforma desde su llegada al streaming. Dirigida por Kogonada y escrita por Seth Reiss, es una propuesta sensible e introspectiva.

La nueva película disponible en HBO Max, con el protagónico de Margot Robbie. La nueva película disponible en HBO Max, con el protagónico de Margot Robbie y Colin Farrell. gentileza De qué trata la película líder de HBO Max La historia sigue a David, un hombre que, tras un imprevisto con su auto, termina aceptando un vehículo antiguo equipado con un GPS fuera de lo común. En ese trayecto conoce a Sarah, una mujer escéptica frente al amor y a los vínculos duraderos. Lo que comienza como un viaje casual se transforma en un recorrido emocional que los enfrenta a recuerdos, decisiones pasadas y heridas que todavía no cicatrizan.

A medida que avanzan por distintos lugares significativos de sus vidas, ambos protagonistas se ven obligados a replantear quiénes son, qué desean y cuánto están dispuestos a arriesgar para cambiar su destino. El film se apoya en una narrativa con tintes místicos, que invita a reflexionar sobre el pasado, el arrepentimiento y la posibilidad de volver a empezar.

Embed - EL GRAN VIAJE DE TU VIDA - Tráiler oficial 2 La fantasía juega un rol clave en la historia, a través de una puerta misteriosa, David y Sarah deberán hacerle frente a sus peores, y más profundos, recuerdos y miedos.