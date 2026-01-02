Silvina Scheffler habló desde el hospital y pidió que recen por ella: "No puedo caminar"

La internación de Silvina Scheffler por un cuadro de leptospirosis puso en primer plano una enfermedad poco conocida para gran parte de la población. La modelo permanece internada desde el 22 de diciembre y su estado de salud , que recién trascendió públicamente una semana después, generó preocupación entre familiares, amigos y seguidores.

El paso de los días sin un diagnóstico claro y la necesidad de cuidados intensivos marcaron un período de incertidumbre que aún continúa.

Desde el Sanatorio Bazterrica , Scheffler logró expresar cómo atraviesa este momento complejo. “Estoy complicada, tratando de superar los cuadros de alta temperatura. Si no, no me van a poder dar el alta en setenta y dos horas. Estoy peleándola y muy angustiada . Por eso pedí que recen por mí”, dijo, conmovida por la situación.

El desgaste físico y emocional se profundizó con el correr de la internación. “Extraño mucho a mi gata, no poder ver a Simo me destroza. Estoy muy cansada, la estoy pasando mal. No puedo caminar, no puedo con mi cuerpo . Está siendo super difícil todo esto. Perdón por mi angustia”, agregó.

La ex participante de Gran Hermano 2007, recordada como La Profe, explicó también las secuelas que le dejó la enfermedad y el tiempo de recuperación que deberá afrontar. “ Todo es muy lento, el cuerpo no me responde , voy a tener que hacer rehabilitación mucho tiempo. Tengo que tener mucha paciencia y que la temperatura no haga estragos, que es lo más complicado cuando uno está tanto tiempo internado también”, expresó.

A esto se suma la soledad de la internación prolongada y el apoyo limitado de su entorno más cercano. “Está una amiga de Mar del Plata que ya mañana creo que se va y después me voy a quedar sola. Es estar y esperar, sentarme y tener paciencia”, relató.

Silvina Scheffler La ex Gran Hermano lleva casi 20 días internada por una rara enfermedad. web

También recordó la presencia inicial de su hermana: “Mi hermana estuvo los primeros días conmigo, después volvió a Corrientes. Me trajo todo de casa, tengo incluso un vestidito por si me puedo ir”.

En ese contexto, Scheffler habló del impacto más duro que le dejó el cuadro. “Yo tenía buena visión, perder vista me mató. Es horrible. No veo”, contó, con crudeza, mientras mantiene la esperanza de una recuperación gradual.

Qué es la leptospirosis

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria del género Leptospira. Se transmite principalmente por contacto con agua, barro o superficies contaminadas con orina de animales infectados, en especial roedores.

La bacteria puede ingresar al organismo a través de heridas en la piel, mucosas o incluso por la piel sana cuando permanece en contacto prolongado con ambientes contaminados. También puede transmitirse por consumo de agua o alimentos contaminados.

Los síntomas iniciales suelen confundirse con los de una gripe fuerte: fiebre alta, dolor muscular, cefaleas intensas y malestar general. En algunos casos, la enfermedad evoluciona hacia formas más graves, con compromiso renal, hepático, respiratorio o neurológico, lo que puede requerir internación y tratamiento intensivo. El diagnóstico temprano resulta clave para iniciar antibióticos y evitar complicaciones mayores.