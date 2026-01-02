2 de enero de 2026 - 13:25

Se casa Kennys Palacios: así fue la romántica propuesta de su novio en Brasil

El estilista y mejor amigo de Wanda Nara fue sorprendido por su pareja en pleno festejo de Año Nuevo y él compartió con todos el momento.

se casa Kennys Palacios
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Kennys Palacios, el estilista que se convirtió en una figura reconocida del mundo del espectáculo y en uno de los amigos más cercanos de Wanda Nara, atraviesa días de felicidad plena. Durante un viaje por Brasil, en el marco de los festejos por el Año Nuevo, recibió una propuesta de matrimonio que lo tomó por sorpresa.

Leé además

un violinista denuncio a will smith por presunto acoso sexual durante una gira

Un violinista denunció a Will Smith por presunto acoso sexual durante una gira

Por Redacción Espectáculos
silvina scheffler hablo desde el hospital y pidio que recen por ella: no puedo caminar

Silvina Scheffler habló desde el hospital y pidió que recen por ella: "No puedo caminar"

Por Redacción Espectáculos

El momento quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular y despertó una ola de mensajes de afecto y felicitaciones. En las imágenes se lo ve visiblemente emocionado, rodeado de fuegos artificiales y en un clima de celebración, mientras su pareja, Roi Orbegozo, se arrodilla y le propone dar un paso más en la relación.

Kennys no pudo ocultar las lágrimas y respondió con un abrazo largo y sentido que selló el sí. Poco después, el estilista confirmó la noticia con una frase breve y contundente.

El emotivo anuncio de Kennys Palacios, la mano derecha de Wanda Nara

¡Me caso!”, escribió en sus historias de Instagram, donde también mostró el anillo y volvió a compartir fragmentos de ese instante que definió como inolvidable. La publicación generó una inmediata reacción entre colegas, amigos y figuras del ambiente artístico, que celebraron el compromiso con mensajes públicos y gestos de cariño.

¡Me caso!”, escribió en sus historias de Instagram, donde también mostró el anillo y volvió a compartir fragmentos de ese instante que definió como inolvidable. La publicación generó una inmediata reacción entre colegas, amigos y figuras del ambiente artístico, que celebraron el compromiso con mensajes públicos y gestos de cariño.

La confirmación del compromiso con Roi Orbegozo no tardó en convertirse en uno de los temas más comentados del día. Entre mensajes de celebración y muestras de apoyo, Kennys Palacios comenzó a transitar una nueva etapa, con la expectativa puesta en el futuro y en la organización de una boda que, por el impacto que ya generó la noticia, promete no pasar desapercibida en el mundo del espectáculo.

Kennys Palacios pasó junto a la rubia los momentos más complicados de su separación.
Kennys Palacios es el hombre de confianza de Wanda Nara.

Kennys Palacios es el hombre de confianza de Wanda Nara.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nueva película disponible en HBO Max, con el protagónico de Margot Robbie.

Es atípica: la película romántica de 2 horas con Margot Robbie que lidera en HBO Max

Por Redacción Espectáculos
El thriller de Netflix que se estrenó este viernes.

Con 8 episodios: el nuevo thriller policial sueco que llegó a Netflix y es una joyita oculta

Por Redacción Espectáculos
Falleció el guionista Pablo Lago. Actrices como Nancy Dupláa y Eleonora Wexler lamentaron su pérdida..

Murió Pablo Lago, creador de icónicas telenovelas: el adiós de Nancy Dupláa y Eleonora Wexler

Por Redacción Espectáculos
La China Suárez le dedicó un sentido posteo a Mauro Icardi.

La China Suárez contó lo que nadie sabía de su relación con Mauro Icardi: "Me observa y..."

Por Agustín Zamora