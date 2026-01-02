Se casa Kennys Palacios: así fue la romántica propuesta de su novio en Brasil

El estilista y mejor amigo de Wanda Nara fue sorprendido por su pareja en pleno festejo de Año Nuevo y él compartió con todos el momento.

Kennys Palacios, el estilista que se convirtió en una figura reconocida del mundo del espectáculo y en uno de los amigos más cercanos de Wanda Nara, atraviesa días de felicidad plena. Durante un viaje por Brasil, en el marco de los festejos por el Año Nuevo, recibió una propuesta de matrimonio que lo tomó por sorpresa.

El momento quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular y despertó una ola de mensajes de afecto y felicitaciones. En las imágenes se lo ve visiblemente emocionado, rodeado de fuegos artificiales y en un clima de celebración, mientras su pareja, Roi Orbegozo, se arrodilla y le propone dar un paso más en la relación.

Kennys no pudo ocultar las lágrimas y respondió con un abrazo largo y sentido que selló el sí. Poco después, el estilista confirmó la noticia con una frase breve y contundente.

El emotivo anuncio de Kennys Palacios, la mano derecha de Wanda Nara “¡Me caso!”, escribió en sus historias de Instagram, donde también mostró el anillo y volvió a compartir fragmentos de ese instante que definió como inolvidable. La publicación generó una inmediata reacción entre colegas, amigos y figuras del ambiente artístico, que celebraron el compromiso con mensajes públicos y gestos de cariño.

