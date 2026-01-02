Un violinista denunció a Will Smith por presunto acoso sexual durante una gira

El actor y músico, Will Smith fue denunciado por presunto acoso sexual por un violinista que trabajó junto a él durante la gira de presentación de su último disco. La causa se inició a fines de 2025 en el estado de California y se tramita ante el Tribunal Superior, donde el denunciante también reclama por despido injustificado .

La denuncia fue presentada por Brian King Joseph , integrante de la gira Based on a True Story , con la que Smith volvió a los escenarios musicales. Según el escrito judicial, el músico sostuvo que durante el tour el actor habría mantenido un “ comportamiento depredador ” y habría generado un entorno laboral hostil, con acciones que, siempre de acuerdo a la acusación, buscaban preparar una situación de explotación sexual .

El episodio central relatado en la demanda habría ocurrido durante una escala de la gira en la ciudad de Las Vegas. Joseph afirmó que al regresar a su habitación de hotel descubrió que alguien había ingresado sin su autorización. Allí encontró una nota con un mensaje sugestivo que decía: “ Brian, ya volverá… solo nosotros ”, acompañada por un corazón y firmada por una persona identificada como “ Stone F ”.

Además del mensaje, el violinista aseguró haber hallado objetos ajenos en la habitación, entre ellos toallitas húmedas, una botella de cerveza, una mochila roja, un frasco de medicación contra el VIH con el nombre de un tercero, un aro y documentación médica perteneciente a una persona desconocida.

Según la presentación judicial, esa situación fue interpretada por Joseph como una “ amenaza sexual ”, lo que le generó temor ante la posibilidad de que alguien regresara para forzarlo a mantener relaciones sexuales.

Siempre de acuerdo con la denuncia, tras comunicar lo ocurrido, un miembro del equipo de Smith lo habría humillado y, poco después, se le informó su desvinculación de la gira.

El escrito sostiene que el episodio le provocó una profunda angustia emocional, pérdidas económicas y un daño significativo a su reputación profesional, además de secuelas psicológicas como estrés postraumático y otros trastornos de salud mental.

Ante las acusaciones, la defensa del actor rechazó los hechos de manera tajante. El abogado de Smith, Allen B. Grodsky, afirmó: “Las acusaciones del señor Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes. Las negamos rotundamente y utilizaremos todos los recursos legales disponibles para que se esclarezca la verdad”.

La causa continúa en etapa inicial y se espera que la Justicia avance con el análisis de las pruebas presentadas por ambas partes.