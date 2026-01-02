2 de enero de 2026 - 12:07

Con 8 episodios: el nuevo thriller policial sueco que llegó a Netflix y es una joyita oculta

La producción inicia con la sospechosa muerte de un adolescente que lleva a una detective a descubrir un secreto más oscuro.

El thriller de Netflix que se estrenó este viernes.

El thriller de Netflix que se estrenó este viernes.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Netflix estrenó un policial nórdico, que es una serie oscura, tensa y profundamente psicológica. El thriller, que cuenta con ocho episodios, comienza con un hallazgo perturbador: el cuerpo de un adolescente aparece sin vida cerca de una granja y una detective deberá resolver el caso. Sin embargo, hay un vínculo inesperado que lo complica todo.

Leé además

Netflix y su nueva miniserie de seis episodios.

Nuevo thriller psicológico de 6 capítulos en Netflix: la protagonista debe investigar con su ex

Por Redacción Espectáculos
un violinista denuncio a will smith por presunto acoso sexual durante una gira

Un violinista denunció a Will Smith por presunto acoso sexual durante una gira

Por Redacción Espectáculos

La producción se llama “La tierra del pecado”, conocida internacionalmente como “Land of Sin" en su idioma original. Se trata de una serie sueca que sigue a la detective Dani, una investigadora brillante pero emocionalmente marcada, cuya conexión personal con la víctima amenaza con desdibujar los límites entre el deber profesional y la obsesión.

El thriller de Netflix que se estrenó este viernes.
El thriller de Netflix que se estrenó este viernes.

El thriller de Netflix que se estrenó este viernes.

Creada y dirigida por Peter Grönlund, la serie se aleja de los lugares comunes del género. En declaraciones, el realizador explicó que el objetivo fue construir un relato más crudo y humano: un mundo frágil donde la vergüenza, la violencia y el amor conviven, y donde los personajes actúan empujados por el miedo, la lealtad y el instinto de supervivencia.

Producida por Ninjahuset, la serie tiene como protagonista a Krista Kosonen, acompañada por Mohammed Nour Oklah, Lisa Lindgren y Peter Gantman. La producción arribó a la plataforma de streaming este viernes.

La nueva serie de Netflix: “La tierra del pecado”

Según la sinopsis oficial, el caso gira en torno a la muerte de Silas, un adolescente hallado en la península de Bjäre. A Dani, una inspectora tan desconfiada como talentosa, le asignan como compañero a Malik, un joven policía recién graduado. Juntos se adentran en una investigación que los conduce a un entorno rural dominado por una estructura familiar rígida y profundamente patriarcal.

Embed - 'Synden' - Officiële clip (Zweedse Netflix-serie, 2025)

A medida que avanzan, la causa revela un conflicto que se arrastra desde hace generaciones. El patriarca de la familia involucrada presiona a la detective para que resuelva el crimen rápidamente, antes de decidir tomar justicia por mano propia. Mientras tanto, el pasado de Dani y su vínculo con la víctima comienzan a pesar cada vez más en sus decisiones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

se casa kennys palacios: asi fue la romantica propuesta de su novio en brasil

Se casa Kennys Palacios: así fue la romántica propuesta de su novio en Brasil

Por Redacción Espectáculos
silvina scheffler hablo desde el hospital y pidio que recen por ella: no puedo caminar

Silvina Scheffler habló desde el hospital y pidió que recen por ella: "No puedo caminar"

Por Redacción Espectáculos
La nueva película disponible en HBO Max, con el protagónico de Margot Robbie.

Es atípica: la película romántica de 2 horas con Margot Robbie que lidera en HBO Max

Por Redacción Espectáculos
Falleció el guionista Pablo Lago. Actrices como Nancy Dupláa y Eleonora Wexler lamentaron su pérdida..

Murió Pablo Lago, creador de icónicas telenovelas: el adiós de Nancy Dupláa y Eleonora Wexler

Por Redacción Espectáculos