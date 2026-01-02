Con 8 episodios: el nuevo thriller policial sueco que llegó a Netflix y es una joyita oculta

La producción se llama “La tierra del pecado”, conocida internacionalmente como “Land of Sin" en su idioma original. Se trata de una serie sueca que sigue a la detective Dani, una investigadora brillante pero emocionalmente marcada, cuya conexión personal con la víctima amenaza con desdibujar los límites entre el deber profesional y la obsesión.
Creada y dirigida por Peter Grönlund, la serie se aleja de los lugares comunes del género. En declaraciones, el realizador explicó que el objetivo fue construir un relato más crudo y humano: un mundo frágil donde la vergüenza, la violencia y el amor conviven, y donde los personajes actúan empujados por el miedo, la lealtad y el instinto de supervivencia.
Producida por Ninjahuset, la serie tiene como protagonista a Krista Kosonen, acompañada por Mohammed Nour Oklah, Lisa Lindgren y Peter Gantman. La producción arribó a la plataforma de streaming este viernes.
La nueva serie de Netflix: “La tierra del pecado”
Según la sinopsis oficial, el caso gira en torno a la muerte de Silas, un adolescente hallado en la península de Bjäre. A Dani, una inspectora tan desconfiada como talentosa, le asignan como compañero a Malik, un joven policía recién graduado. Juntos se adentran en una investigación que los conduce a un entorno rural dominado por una estructura familiar rígida y profundamente patriarcal.
A medida que avanzan, la causa revela un conflicto que se arrastra desde hace generaciones. El patriarca de la familia involucrada presiona a la detective para que resuelva el crimen rápidamente, antes de decidir tomar justicia por mano propia. Mientras tanto, el pasado de Dani y su vínculo con la víctima comienzan a pesar cada vez más en sus decisiones.