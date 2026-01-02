Con 8 episodios: el nuevo thriller policial sueco que llegó a Netflix y es una joyita oculta

La producción inicia con la sospechosa muerte de un adolescente que lleva a una detective a descubrir un secreto más oscuro.

Netflix estrenó un policial nórdico, que es una serie oscura, tensa y profundamente psicológica. El thriller, que cuenta con ocho episodios, comienza con un hallazgo perturbador: el cuerpo de un adolescente aparece sin vida cerca de una granja y una detective deberá resolver el caso. Sin embargo, hay un vínculo inesperado que lo complica todo.

La producción se llama “La tierra del pecado”, conocida internacionalmente como “Land of Sin" en su idioma original. Se trata de una serie sueca que sigue a la detective Dani, una investigadora brillante pero emocionalmente marcada, cuya conexión personal con la víctima amenaza con desdibujar los límites entre el deber profesional y la obsesión.

Creada y dirigida por Peter Grönlund, la serie se aleja de los lugares comunes del género. En declaraciones, el realizador explicó que el objetivo fue construir un relato más crudo y humano: un mundo frágil donde la vergüenza, la violencia y el amor conviven, y donde los personajes actúan empujados por el miedo, la lealtad y el instinto de supervivencia.

Producida por Ninjahuset, la serie tiene como protagonista a Krista Kosonen, acompañada por Mohammed Nour Oklah, Lisa Lindgren y Peter Gantman. La producción arribó a la plataforma de streaming este viernes.

La nueva serie de Netflix: “La tierra del pecado” Según la sinopsis oficial, el caso gira en torno a la muerte de Silas, un adolescente hallado en la península de Bjäre. A Dani, una inspectora tan desconfiada como talentosa, le asignan como compañero a Malik, un joven policía recién graduado. Juntos se adentran en una investigación que los conduce a un entorno rural dominado por una estructura familiar rígida y profundamente patriarcal.

Embed - 'Synden' - Officiële clip (Zweedse Netflix-serie, 2025) A medida que avanzan, la causa revela un conflicto que se arrastra desde hace generaciones. El patriarca de la familia involucrada presiona a la detective para que resuelva el crimen rápidamente, antes de decidir tomar justicia por mano propia. Mientras tanto, el pasado de Dani y su vínculo con la víctima comienzan a pesar cada vez más en sus decisiones.