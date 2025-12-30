Nuevo thriller psicológico de 6 capítulos en Netflix: la protagonista debe investigar con su ex

La serie está basada en la novela best seller de la escritora británica Alice Feeney.

Netflix se prepara para abrir el 2026 con una apuesta fuerte dentro del suspenso y el misterio. La plataforma anunció el estreno de una miniserie de solo seis capítulos pero cargada de juegos psicológicos y tensión entre una mujer y su ex.

“Él y ella” (“His & Hers”) es un thriller psicológico basado en la novela best seller de la escritora británica Alice Feeney. Aunque el libro original transcurre en el Reino Unido, la adaptación para Netflix trasladó la acción a Atlanta, en el estado de Georgia, y redefinió el contexto sin perder el corazón del relato: una verdad fragmentada que se construye desde miradas opuestas.

Los protagonistas de la nueva serie, de seis capítulos, de Netflix. Los protagonistas de la nueva serie, de seis capítulos, de Netflix. gentileza De qué trata "Él y ella", el nuevo thriller de Netflix La historia gira en torno a un crimen sin resolver ocurrido en un pequeño pueblo, un caso que vuelve a unir a una pareja separada por el desgaste emocional y los secretos del pasado. Cada episodio propone una lectura distinta de los hechos, obligando al público a revisar constantemente sus certezas y a sospechar de todos, incluso de quienes parecen más confiables.

Por un lado está Anna Andrews, una periodista que vive aislada, arrastrando culpas y heridas personales. Cuando el asesinato ocurre en su pueblo natal, decide regresar para cubrir el caso, pero también para enfrentarse a una historia que nunca terminó de cerrar. Su regreso despierta sospechas y reabre conflictos que creía enterrados.

Del otro lado aparece Jack Harper, policía local y expareja de Anna. Distanciados tras una etapa difícil, ambos coinciden nuevamente a partir de la investigación. Mientras Jack intenta reconstruir el crimen y seguir las pistas, comienza a convencerse de que la principal sospechosa podría ser, justamente, la mujer que alguna vez amó.

Uno de los elementos más potentes de la serie es su estructura narrativa: el mismo hecho es contado desde perspectivas distintas, con contradicciones, silencios y datos que se revelan de forma parcial. ¿Cuándo se podrá ver "Él y ella" en Netflix? “Él y ella" tendrá seis capítulos de aproximadamente 50 minutos cada uno y su estreno global está previsto para el 6 de enero de 2026.