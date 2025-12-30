Nuevo thriller psicológico de 6 capítulos en Netflix: la protagonista debe investigar con su ex

Netflix se prepara para abrir el 2026 con una apuesta fuerte dentro del suspenso y el misterio. La plataforma anunció el estreno de una miniserie de solo seis capítulos pero cargada de juegos psicológicos y tensión entre una mujer y su ex.
La serie está basada en la novela best seller de la escritora británica Alice Feeney.
Netflix se prepara para abrir el 2026 con una apuesta fuerte dentro del suspenso y el misterio. La plataforma anunció el estreno de una miniserie de solo seis capítulos pero cargada de juegos psicológicos y tensión entre una mujer y su ex.
“Él y ella” (“His & Hers”) es un thriller psicológico basado en la novela best seller de la escritora británica Alice Feeney. Aunque el libro original transcurre en el Reino Unido, la adaptación para Netflix trasladó la acción a Atlanta, en el estado de Georgia, y redefinió el contexto sin perder el corazón del relato: una verdad fragmentada que se construye desde miradas opuestas.
La historia gira en torno a un crimen sin resolver ocurrido en un pequeño pueblo, un caso que vuelve a unir a una pareja separada por el desgaste emocional y los secretos del pasado. Cada episodio propone una lectura distinta de los hechos, obligando al público a revisar constantemente sus certezas y a sospechar de todos, incluso de quienes parecen más confiables.
Por un lado está Anna Andrews, una periodista que vive aislada, arrastrando culpas y heridas personales. Cuando el asesinato ocurre en su pueblo natal, decide regresar para cubrir el caso, pero también para enfrentarse a una historia que nunca terminó de cerrar. Su regreso despierta sospechas y reabre conflictos que creía enterrados.
Del otro lado aparece Jack Harper, policía local y expareja de Anna. Distanciados tras una etapa difícil, ambos coinciden nuevamente a partir de la investigación. Mientras Jack intenta reconstruir el crimen y seguir las pistas, comienza a convencerse de que la principal sospechosa podría ser, justamente, la mujer que alguna vez amó.
Uno de los elementos más potentes de la serie es su estructura narrativa: el mismo hecho es contado desde perspectivas distintas, con contradicciones, silencios y datos que se revelan de forma parcial.
“Él y ella" tendrá seis capítulos de aproximadamente 50 minutos cada uno y su estreno global está previsto para el 6 de enero de 2026.