Murió Pablo Lago, creador de icónicas telenovelas: el adiós de Nancy Dupláa y Eleonora Wexler

El mundo de la televisión y el cine argentino despide a Pablo Lago , reconocido guionista y autor de algunas de las ficciones más recordadas de las últimas décadas. El escritor falleció a los 56 años en la ciudad de Mar del Plata .

Un violinista denunció a Will Smith por presunto acoso sexual durante una gira

En 6 capítulos: la serie de Netflix basada en dos obras de Claudia Piñeiro y que tiene a dos estrellas argentinas

Nancy Dupláa , Eleonora Wexler y otras actrices y actores le dieron su último adiós en redes sociales.

A través de un comunicado oficial, Argentores anunció la muerte de Lago . La entidad destacó su trayectoria y envió condolencias a sus seres queridos, colegas y especialmente a su compañera personal y creativa, Susana Cardozo , con quien compartió numerosos proyectos.

La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad artística y entre quienes crecieron acompañados por sus historias. Los detalles de su muerte no fueron revelados.

Lago fue responsable de títulos que marcaron época en la televisión argentina, como “Locas de amor”, “Trátame bien” y “Lalola” , producciones que combinaron éxito popular, sensibilidad narrativa y una mirada innovadora sobre los vínculos. En los últimos años, se encontraba trabajando en “Cautiva”, una nueva ficción inspirada en un caso real de abusos ocurridos en un convento de clausura, próxima a estrenarse.

Su carrera incluyó una amplia variedad de formatos y géneros. En la pantalla chica escribió “La Leona”, “Familia en venta”, “Mentes en shock” y “Media Falta”, entre otras producciones emitidas por señales abiertas y de cable.

En cine, participó como guionista en películas como “Desbordar”, “Gigantes de Valdés” y “High School Musical: El desafío”.

"La Leona" escrita por Pablo Lago y protagonizada por Nancy Dupláa "La Leona" escrita por Pablo Lago y protagonizada por Nancy Dupláa gentileza

El teatro también fue parte de su recorrido creativo, con la obra Cáncer, estrenada en 2017, que reafirmó su versatilidad como autor. A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Argentores, Martín Fierro, Fund TV y Premio Clarín, además de una nominación al Emmy Internacional por "Familia en venta", que le dio proyección fuera del país.

El adiós al guionista de Nancy Dupláa

La noticia de su fallecimiento generó una inmediata ola de mensajes de despedida en redes sociales.

Una de las despedidas más sentidas fue la de Nancy Dupláa, quien recordó el trabajo compartido en "La Leona" y resaltó la potencia creativa de la dupla que Lago formaba con Cardozo, a la que definió como una “unión explosiva” dentro de la ficción argentina.

“Pablo, no puede ser… Qué tristeza enorme. Susi… vos y nosotros... y ese encuentro de creación explosiva… La Leona y su universo. Qué plan fue esa unión. Qué hermoso autor… vos y Susi y esa cofradía mágica. Te fuiste muy rápido, querido. Hasta siempre, Pablito”, le escribió Nancy.

Nancy Duplaá y un sentido adiós al guionista. Nancy Duplaá y un sentido adiós al guionista. gentileza

También se pronunció el dramaturgo Gonzalo Marull, quien lo describió como un guionista y autor generoso, lúcido y preciso, y destacó su participación en ficciones emblemáticas como "Trátame bien", "Locas de amor" y "La Lola". “Una gran pena”, sintetizó al referirse a la pérdida.

A las expresiones de pesar se sumaron Federico D’Elía, Andrea Pietra, Eleonora Wexler y Marco Antonio Caponi, quienes manifestaron su tristeza por la muerte de uno de los autores más influyentes de la televisión argentina reciente.