En 6 capítulos: la serie de Netflix basada en dos obras de Claudia Piñeiro y que tiene a dos estrellas argentinas

“El tiempo de las moscas” se llama la producción argentina que sigue a dos mujeres que, tras salir de prisión, intentan reconstruir sus vidas mientras se ven obligadas a enfrentarse a un pasado que no termina de soltarlas. Tendrá seis capítulos de, aproximadamente, media hora cada uno.
La nueva serie argentina de Netflix
La ficción está basada en la novela “El tiempo de las moscas” de Claudia Piñeiro y retoma, además, elementos del universo de “Tuya”, uno de los libros más reconocidos de la autora.
La historia vuelve sobre el personaje de Inés (Peterson) y suma a La Manca (Duplaá), dos expresidiarias que forjan una amistad dentro de la cárcel y, ya en libertad, toman decisiones desesperadas que las empujan a convertirse, con más intuición que método, en detectives de su propia vida, en un camino lleno de engaños, riesgos y torpezas.
La dirección está a cargo de Ana Katz y Benjamín Naishtat, una dupla que genera altas expectativas por su recorrido en el cine y la televisión argentina.
Netflix presentó casi sin anuncio previo el primer tráiler de la serie, que había sido confirmada en 2023 y retomó visibilidad en octubre de 2024 con el inicio del rodaje, alimentando la ansiedad por conocer finalmente más detalles.
Además de Peterson y Duplaá, la serie cuenta con un elenco destacado que incluye a Valeria Lois, Osqui Guzmán, Jimena Anganuzzi, Diego Velázquez, Carlos Belloso y Julia Dorto, entre otros nombres fuertes de la escena local.
Cuándo se estrena en Netflix “El tiempo de las moscas”
La producción, basada en las historia de Piñeiro, llegará a Netflix este jueves 1° enero de 2026.