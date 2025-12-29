En 6 capítulos: la serie de Netflix basada en dos obras de Claudia Piñeiro y que tiene a dos estrellas argentinas

La nueva producción cuenta con seis capítulos de media hora cada uno y sigue la historia de dos expresidiarias.

Carla Peterson y Nancy Dupláa en la nueva serie de Netflix

Llega a Netflix con 6 capítulos la nueva serie basada en dos novelas de Claudia Piñeiro: tiene a dos estrellas argentinas

Netflix arranca el 2026 con una fuerte apuesta a la ficción nacional. Protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, la plataforma estrena una nueva serie basada en dos novelas de la reconocida escritora Claudia Piñeiro con una historia atravesada por el drama criminal, la amistad y las segundas oportunidades.

“El tiempo de las moscas” se llama la producción argentina que sigue a dos mujeres que, tras salir de prisión, intentan reconstruir sus vidas mientras se ven obligadas a enfrentarse a un pasado que no termina de soltarlas. Tendrá seis capítulos de, aproximadamente, media hora cada uno.

La nueva serie argentina de Netflix La ficción está basada en la novela "El tiempo de las moscas" de Claudia Piñeiro y retoma, además, elementos del universo de "Tuya", uno de los libros más reconocidos de la autora.

La historia vuelve sobre el personaje de Inés (Peterson) y suma a La Manca (Duplaá), dos expresidiarias que forjan una amistad dentro de la cárcel y, ya en libertad, toman decisiones desesperadas que las empujan a convertirse, con más intuición que método, en detectives de su propia vida, en un camino lleno de engaños, riesgos y torpezas.

Embed - El tiempo de las moscas | Tráiler oficial | Netflix La dirección está a cargo de Ana Katz y Benjamín Naishtat, una dupla que genera altas expectativas por su recorrido en el cine y la televisión argentina.