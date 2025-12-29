29 de diciembre de 2025 - 10:38

En 6 capítulos: la serie de Netflix basada en dos obras de Claudia Piñeiro y que tiene a dos estrellas argentinas

La nueva producción cuenta con seis capítulos de media hora cada uno y sigue la historia de dos expresidiarias.

Llega a Netflix con 6 capítulos la nueva serie basada en dos novelas de Claudia Piñeiro: tiene a dos estrellas argentinas

Llega a Netflix con 6 capítulos la nueva serie basada en dos novelas de Claudia Piñeiro: tiene a dos estrellas argentinas

Foto:

IA
Carla Peterson y Nancy Dupláa en la nueva serie de Netflix

Carla Peterson y Nancy Dupláa en la nueva serie de Netflix

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Netflix renovó una exitosa serie española.

Con 6 capítulos: la serie española en Netflix que replantea la masculinidad tiene nueva temporada

Por Redacción Espectáculos
El nuevo tráiler de Bridgerton y un romance distinto a los demás.

Estreno en dos partes: fecha confirmada para Bridgerton 4 en Netflix con nuevo romance

Por Redacción Espectáculos

“El tiempo de las moscas” se llama la producción argentina que sigue a dos mujeres que, tras salir de prisión, intentan reconstruir sus vidas mientras se ven obligadas a enfrentarse a un pasado que no termina de soltarlas. Tendrá seis capítulos de, aproximadamente, media hora cada uno.

Claudia Piñeiro: "En mi literatura me comprometo y digo lo que pienso"
Claudia Piñeiro:
Claudia Piñeiro: "En mi literatura me comprometo y digo lo que pienso"

La nueva serie argentina de Netflix

La ficción está basada en la novela “El tiempo de las moscas” de Claudia Piñeiro y retoma, además, elementos del universo de “Tuya”, uno de los libros más reconocidos de la autora.

La historia vuelve sobre el personaje de Inés (Peterson) y suma a La Manca (Duplaá), dos expresidiarias que forjan una amistad dentro de la cárcel y, ya en libertad, toman decisiones desesperadas que las empujan a convertirse, con más intuición que método, en detectives de su propia vida, en un camino lleno de engaños, riesgos y torpezas.

Embed - El tiempo de las moscas | Tráiler oficial | Netflix

La dirección está a cargo de Ana Katz y Benjamín Naishtat, una dupla que genera altas expectativas por su recorrido en el cine y la televisión argentina.

Netflix presentó casi sin anuncio previo el primer tráiler de la serie, que había sido confirmada en 2023 y retomó visibilidad en octubre de 2024 con el inicio del rodaje, alimentando la ansiedad por conocer finalmente más detalles.

Además de Peterson y Duplaá, la serie cuenta con un elenco destacado que incluye a Valeria Lois, Osqui Guzmán, Jimena Anganuzzi, Diego Velázquez, Carlos Belloso y Julia Dorto, entre otros nombres fuertes de la escena local.

Carla Peterson y Nancy Dupláa en la nueva serie de Netflix
Carla Peterson y Nancy Dupláa en la nueva serie de Netflix

Carla Peterson y Nancy Dupláa en la nueva serie de Netflix

Cuándo se estrena en Netflix “El tiempo de las moscas”

La producción, basada en las historia de Piñeiro, llegará a Netflix este jueves 1° enero de 2026.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Netflix reveló la fecha de estreno de la nueva película que sigue la historia de Peaky Blinders

Así es el primer adelanto de la película de "Peaky Blinders" con Cillian Murphy: cuándo se estrena en Netflix

Por Redacción Espectáculos
El guiño a Eva Perón de Emily in Paris.

La referencia a Eva Perón en la nueva temporada de Emily in Paris: con balcón y todo

Por Redacción Espectáculos
El drama coreano que lidera en Netflix.

Menos de 2 horas: el drama coreano en Netflix sobre un desastre al estilo de "Lo imposible"

Por Redacción Espectáculos
Llega el último capítulo de Stranger Things 5 a Netflix.

Qué día y a qué hora se estrena el final de Stranger Things 5 en Netflix Argentina

Por Redacción Espectáculos