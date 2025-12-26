Qué día y a qué hora se estrena el final de Stranger Things 5 en Netflix Argentina

La cuenta regresiva ya empezó para uno de los estrenos más esperados de la historia de Netflix .

Titulado “The Rightside Up”, el episodio final tendrá una duración aproximada de 2 horas y 8 minutos , convirtiéndose en el capítulo más largo de toda la saga creada por los hermanos Matt y Ross Duffer. Según adelantaron sus creadores, se trata de un cierre ambicioso, emocional y cargado de revelaciones clave.

En este último tramo de la historia, la trama deberá responder preguntas centrales que la serie arrastra desde su primera temporada: el verdadero origen del Upside Down, la conexión entre Vecna, Dimension X y el Mind Flayer, y el destino final de Eleven. Los Duffer confirmaron que estas respuestas llegarán temprano en el Volumen 2, preparando el terreno para la confrontación definitiva.

El final del Volumen 1 dejó la vara altísima. En medio de un ataque masivo de Demogorgones, Will Byers vuelve a ocupar un rol central gracias a su vínculo psíquico con Vecna. Al aferrarse a recuerdos clave de su infancia y a su amistad con Mike, logra un quiebre emocional que se traduce en un poder inesperado, capaz de enfrentar directamente a las criaturas del Mundo del Revés.

Embed - Stranger Things 5 | Volume 3 Finale Trailer | Netflix

El giro más impactante llega cuando Vecna revela que Will fue su primer experimento en 1983 y que planea utilizarlo nuevamente como parte de un grupo de jóvenes con habilidades especiales. Lejos de quebrarse, Will responde con una explosión de poder que lo coloca en un nuevo lugar dentro del universo de la serie.

Ese momento redefine el eje de la temporada: ya no hay un solo personaje con habilidades extraordinarias. A partir de allí, Stranger Things 5 instala una idea inquietante que marcará el final: existen dos fuerzas capaces de cambiar el destino del mundo, y una de ellas conoce al enemigo desde adentro.



Día y hora del estreno del Volumen 3 de Stranger Things 5 en Netflix

El episodio 8, que marcará el cierre de la quinta y última temporada, se estrenará el miércoles 31 de diciembre de 2025 a las 22 horas en Argentina.

El capítulo estará disponible en Netflix y también tendrá funciones especiales en salas de cine seleccionadas en Estados Unidos.