El 2026 llega con todo: Netflix renueva su catálogo con series y peliculas para todos los gustos

Mientras los suscriptores de Netflix disfrutan de las fiestas de diciembre y siguen de cerca todas las novedades acerca de la compra de Warner Bros. , el catálogo de la plataforma se prepara para recibir otra nueva ola de noticias

"Si usted viaja a Chile, no salga": la TV chilena reaccionó al informe de Los Andes sobre los ataques a argentinos

En enero de 2026, los amantes de romance disfrutarán de la esperadísima temporada 4 de ‘Los bridgerton’ a partir del 29 de enero, mientras que los fans del cine de acción se lo pasarán en grande con "El botín" el próximo 16 de enero.