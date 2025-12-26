26 de diciembre de 2025 - 12:33

El 2026 llega con todo: Netflix renueva su catálogo con series y peliculas para todos los gustos

Estos son todos los estrenos y novedades de la plataforma de streaming para el comienzo del nuevo año.

Estas producciones llegan a Netflix durante enero del 2026.

Por Alejo Zanabria

Mientras los suscriptores de Netflix disfrutan de las fiestas de diciembre y siguen de cerca todas las novedades acerca de la compra de Warner Bros., el catálogo de la plataforma se prepara para recibir otra nueva ola de noticias

En enero de 2026, los amantes de romance disfrutarán de la esperadísima temporada 4 de ‘Los bridgerton’ a partir del 29 de enero, mientras que los fans del cine de acción se lo pasarán en grande con "El botín" el próximo 16 de enero.

Netflix
Las series de estreno en Netflix en enero de 2026

1 de enero

  • En fuga.
  • El tiempo de las moscas.
  • Amor de oficina.
  • Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul - Temporada 2.

2 de enero

  • La tierra del pecado.

7 de enero

  • Sin cerrojos: Un experimento carcelario - Temporada 2.

8 de enero

  • Él y ella.

9 de enero

  • Machos alfa - Temporada 4.

14 de enero

  • Taskaree: La red de contrabando.

15 de enero

  • Agatha Christie: Las Siete Esferas.
  • El amor a través de un prisma.
  • La familia Upshaw - Temporada Final (T7).

16 de enero

  • ¿Cómo se traduce este amor?.

22 de enero

  • Free Bert.

29 de enero

  • Los Bridgerton- Temporada 4 Parte 1.
Embed - Bridgerton: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

Las películas de estreno en Netflix en diciembre de 2025

9 de enero

  • Gente que conocemos en vacaciones.

16 de enero

  • El botín.

22 de enero

  • La princesa Kaguya del cosmos.
  • De las cenizas: Bajo tierra.

23 de enero

  • El falsificador.
Embed - El botín | Avance oficial | Netflix

Los documentales de estreno en Netflix en diciembre de 2025

7 de enero

  • Sin cerrojos: Un experimento carcelario- Temporada 2.

21 de enero

  • Secuestros: Elizabeth Smart.
