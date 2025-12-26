El 2026 llega con todo: Netflix renueva su catálogo con series y peliculas para todos los gustos

Mientras los suscriptores de Netflix disfrutan de las fiestas de diciembre y siguen de cerca todas las novedades acerca de la compra de Warner Bros., el catálogo de la plataforma se prepara para recibir otra nueva ola de noticias
Estos son todos los estrenos y novedades de la plataforma de streaming para el comienzo del nuevo año.
Mientras los suscriptores de Netflix disfrutan de las fiestas de diciembre y siguen de cerca todas las novedades acerca de la compra de Warner Bros., el catálogo de la plataforma se prepara para recibir otra nueva ola de noticias
En enero de 2026, los amantes de romance disfrutarán de la esperadísima temporada 4 de ‘Los bridgerton’ a partir del 29 de enero, mientras que los fans del cine de acción se lo pasarán en grande con "El botín" el próximo 16 de enero.
1 de enero
2 de enero
7 de enero
8 de enero
9 de enero
14 de enero
15 de enero
16 de enero
22 de enero
29 de enero
9 de enero
16 de enero
22 de enero
23 de enero
7 de enero
21 de enero