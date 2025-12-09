Sigue la pelea por Warner Bros: Paramount hizo una oferta de más de U$D 100 mil millones y desafió a Netflix

La reciente compra de Warner-HBO por parte de Netflix , valorada en unos 83 mil millones de dólares , generó una inmediata conmoción en la industria y un contraataque financiero en lo que ahora se conoce como una guerra de ofertas entre plataformas . El acuerdo anunciado por la plataforma de la N fue desafiado por Paramount , que lanzó una oferta pública de adquisición hostil de Warner Bros. Discovery.

La propuesta de Paramount, dirigida por David Ellison, valora a Warner Bros. en 108.400 millones de dólares , lo que representa un aumento de 25.000 millones de dólares respecto a la oferta de Netflix . Paramount calificó la propuesta de Netflix como “inferior e incierta”.

A diferencia de Netflix, que planeaba adquirir solo el estudio Warner Bros. y la plataforma HBO Max, Paramount Skydance busca comprar la totalidad de WBD , incluyendo su vasta cartera de canales de televisión como CBS, MTV, Nickelodeon, CNN, TNT, TBS, Discovery y Comedy Central.

David Ellison declaró que “Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior, totalmente en efectivo” . La oferta de Paramount está dispuesta a solventarse completamente en efectivo, a diferencia de Netflix, que incluía una parte del pago en acciones.

Este movimiento financiero fue respaldado por la fortuna de la familia Ellison (cuyo patriarca, Larry Ellison, es el segundo hombre más rico del mundo y aliado del expresidente Trump) y con la participación de empresas de Arabia Saudita, Catar y Abu Dabi . Affinity Partners, la firma de capital privado fundada por Jared Kushner (yerno de Trump), también participa como inversor.

La repercusión por la compra de Netflix

El anuncio inicial de la compra de Warner por parte de Netflix fue recibido con gran pesimismo por la industria del cine. Voces dentro del sector vieron la fusión como una “amenaza final (mortal) para el cine en salas” debido a la reticencia de Netflix al estreno en cartelera. Michael O´Leary, CEO de Cinema United, calificó el modelo de negocios de Netflix como una “amenaza sin precedentes al negocio de la exhibición cinematográfica”.

Ante esta alarma, Ted Sarandos, CEO de Netflix, intentó calmar los temores afirmando que están “muy comprometidos a estrenar las películas exactamente en la forma en que se estrenarían hoy”.

El impacto de la guerra de ofertas no se limitó a Hollywood. El expresidente Donald Trump ya había expresado dudas sobre la conveniencia de la fusión Netflix-Warner Bros, recordando que Netflix ya tiene una “cuota de mercado muy grande” y que esto “podría ser un problema”.

No obstante, la nueva propuesta de Paramount también generó críticas. La senadora Elizabeth Warren publicó un comunicado en contra, señalando: “Esto es exactamente lo que nuestras leyes antimonopolio fueron escritas para prevenir”. Ellison argumentó que Paramount tiene “más certeza de obtener la aprobación de los reguladores” que Netflix.

Mientras la contienda continúa, la Bolsa de Valores reaccionó al desafío: el precio de las acciones de WBD se disparó más de un 7% tras el anuncio de Paramount, mientras que las de Netflix cayeron más de un 3%. El hecho de que los centenarios estudios de Warner Brothers queden en manos de una plataforma de streaming es visto como un símbolo del cambio de época en Hollywood.