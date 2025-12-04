La película asiática de Netflix con la que es imposible no llorar

La producción relata el complejo vículo entre un nieto y su abuela, quien transita una dura enfermedad.

Netflix sumó a su catálogo una película asiática que se convirtió en un verdadero fenómeno emocional. Es una de esas historias ante las que resulta imposible contener las lágrimas. “Cómo ser millonario antes que muera la abuela” es una conmovedora película tailandesa que explora el vínculo entre un nieto y su abuela, una figura que funciona como una segunda madre.

La nueva, y emotiva, película de Netflix. La nueva, y emotiva, película de Netflix. gentileza Dirigida por Pat Boonnitipat, la cinta llegó a los cines en diciembre de 24 y actualmente está disponible en Netflix. “Filmarla fue un proceso hermoso”, aseguró el director en una entrevista en su estreno y destacó la carga emocional de una historia profundamente atravesada por la familia, la despedida y el paso del tiempo.

De qué trata la nueva película de Netflix La trama gira en torno a Amah (Usha Seamkhum), una abuela fuerte y obstinada que recibe una noticia inesperada sobre su salud. Frente a esa realidad, hijos y nietos deben reorganizar sus vidas para acompañarla en los últimos tramos de su camino. Es entonces cuando M (Putthipong Assaratanakul), un adolescente que abandonó la universidad, decide hacerse cargo de su cuidado.

En un principio, la motivación es económica ya que en Tailandia los cuidadores suelen ser recompensados, pero con el correr de los días el joven descubre verdades profundas sobre su familia y sobre sí mismo.

Embed - Cómo ser Millonario Antes de que se Muera la Abuela | Tráiler of. doblado al español | Próximamente Más allá del drama íntimo, la película también refleja costumbres culturales y tensiones generacionales, logrando una identificación universal. En ese cruce entre interés, amor y despedida, Cómo ser millonario antes que muera la abuela se convierte en un relato honesto y profundamente humano.

La producción refuerza el crecimiento sostenido del cine asiático en la escena internacional, una industria que en los últimos años logró traspasar fronteras y conquistar al público global. El elenco se completa con Sanya Kunakorn, Sarinrat Thomas, Pongsatorn Jongwilas y Tontawan Tantivejakul, entre otros.