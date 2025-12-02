2 de diciembre de 2025 - 11:05

Con un hombre que planea su muerte: la emotiva película que llegó a Netflix y tiene a Tom Hanks

El filme, basado en una novela, cuenta la historia de un hombre desesperado luego de que falleciera su esposa, amor de su vida.

La nueva película de Netflix con Tom Hanks.

Se trata de “Un vecino gruñón”, una película que se estrenó en cines a fines de 2022 y ahora desembarcó en la plataforma de streaming. El film está dirigido por Marc Foster, reconocido por títulos como “Guerra Mundial Z”, y es una adaptación de la exitosa novela “Un hombre llamado Ove”, del escritor sueco Fredrik Backman.

El elenco que acompaña a Tom Hanks.
De qué trata “Un vecino gruñón” en Netflix

La trama gira en torno a Otto Anderson, un hombre viudo, rígido y poco tolerante con su entorno, que vive aferrado a rutinas estrictas y normas inquebrantables.

Tras la muerte de su esposa, su mundo quedó detenido y la soledad se volvió una constante. Incapaz de encontrar sentido a su día a día, el hombre atraviesa una etapa oscura en la que incluso llega a planear su propia muerte, convencido de que ya no tiene nada por lo que seguir adelante.

Sin embargo, el rumbo de su vida cambia con la llegada de nuevos vecinos al barrio. La mudanza de una familia extranjera frente a su casa irrumpe en su rutina perfecta y lo enfrenta a vínculos inesperados que, poco a poco, comienzan a resquebrajar la coraza que construyó durante años. Lo que arranca como un choque inevitable termina transformándose en una historia marcada por la empatía, la ternura y situaciones tan incómodas como entrañables.

Además de Hanks, el elenco de “Un vecino gruñón” aporta solidez y calidez a la historia.

Mariana Treviño se destaca como Marisol, la vecina que logra quebrar la rigidez emocional de Otto con carisma y humanidad. Rachel Keller interpreta a Sonya, la esposa fallecida, cuya presencia a través de recuerdos y flashbacks resulta clave. El reparto se completa con Manuel García-Rulfo como Tommy.

