Esta noche en Netflix: el clásico de Jackie Chan de 98 minutos y la última oportunidad para verlo

Netflix eliminará de su catálogo una de las películas pilares del cine de acción y comedia de los 2000. Se trata de una producción protagonizada por Jackie Chan que mezcló espionaje, peleas imposibles y humor absurdo.

Con 10 episodios y producida por Spielberg y Scorsese: vuelve el thriller más perturbador de los 90

La película es “El Smoking” (The Tuxedo), estrenada en 2002 y dirigida por Kevin Donovan. Según confirmó Netflix, el film abandonará el catálogo en los próximos días por lo que este fin de semana será una de las últimas oportunidades para verla en streaming.

La película tiene una duración de 1 hora y 38 minutos y actualmente mantiene un puntaje de 5.4 en IMDb.

"El Smonking" la película de Jackie Chan que se despide de Netflix.

"El Smonking" la película de Jackie Chan que se despide de Netflix.

La historia sigue a Jimmy Tong, un taxista y chofer interpretado por Jackie Chan, que termina involucrado accidentalmente en una misión secreta después de que un agente especial resulta gravemente herido.

Todo cambia cuando descubre un traje tecnológico capaz de convertir a cualquier persona en una especie de superespía. Gracias a ese smoking lleno de dispositivos avanzados, Jimmy adquiere habilidades de combate , reflejos sobrehumanos y movimientos imposibles, aunque sin perder su torpeza habitual.

Embed - The Tuxedo (2002) Trailer | Jackie Chan | Jennifer Love Hewitt

A partir de ahí, el personaje deberá asumir una identidad para la que claramente no estaba preparado mientras intenta detener una amenaza criminal junto a una agente novata interpretada por Jennifer Love Hewitt.

Una mezcla de acción, humor y artes marciales

Aunque “El Smoking” no fue una de las películas más aclamadas de Jackie Chan, con el paso de los años se transformó en un clásico muy asociado a la era de las comedias de acción familiares de comienzos de los 2000.

"El Smonking" la película de Jackie Chan que se despide de Netflix. "El Smonking" la película de Jackie Chan que se despide de Netflix. gentileza

El film combina persecuciones, gadgets tecnológicos y escenas de artes marciales con el estilo físico y humorístico que convirtió a Chan en una estrella mundial. Además de Jennifer Love Hewitt, el elenco también incluye a Jason Isaacs como el principal antagonista.

Cuándo "El smoking" se va de Netflix

Netflix confirmó que "El smoking" dejará de estar disponible el lunes 25 de mayo de 2026.