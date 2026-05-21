21 de mayo de 2026 - 13:35

Esta noche en Netflix: el clásico de Jackie Chan de 98 minutos y la última oportunidad para verlo

La película dura poco más de una hora y media y sigue al actor en una misión como agente encubierto.

El actor y artista marcial chino Jackie Chan

El actor y artista marcial chino Jackie Chan

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El smoking, con Jackie Chan, se despide de Netflix

"El smoking", con Jackie Chan, se despide de Netflix

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La película es “El Smoking” (The Tuxedo), estrenada en 2002 y dirigida por Kevin Donovan. Según confirmó Netflix, el film abandonará el catálogo en los próximos días por lo que este fin de semana será una de las últimas oportunidades para verla en streaming.

"El Smonking" la película de Jackie Chan que se despide de Netflix.

"El Smonking" la película de Jackie Chan que se despide de Netflix.

La película tiene una duración de 1 hora y 38 minutos y actualmente mantiene un puntaje de 5.4 en IMDb.

De qué trata “El Smoking”, la película de Jackie Chan que deja Netflix

La historia sigue a Jimmy Tong, un taxista y chofer interpretado por Jackie Chan, que termina involucrado accidentalmente en una misión secreta después de que un agente especial resulta gravemente herido.

Todo cambia cuando descubre un traje tecnológico capaz de convertir a cualquier persona en una especie de superespía. Gracias a ese smoking lleno de dispositivos avanzados, Jimmy adquiere habilidades de combate, reflejos sobrehumanos y movimientos imposibles, aunque sin perder su torpeza habitual.

Embed - The Tuxedo (2002) Trailer | Jackie Chan | Jennifer Love Hewitt

A partir de ahí, el personaje deberá asumir una identidad para la que claramente no estaba preparado mientras intenta detener una amenaza criminal junto a una agente novata interpretada por Jennifer Love Hewitt.

Una mezcla de acción, humor y artes marciales

Aunque “El Smoking” no fue una de las películas más aclamadas de Jackie Chan, con el paso de los años se transformó en un clásico muy asociado a la era de las comedias de acción familiares de comienzos de los 2000.

"El Smonking" la película de Jackie Chan que se despide de Netflix.

"El Smonking" la película de Jackie Chan que se despide de Netflix.

El film combina persecuciones, gadgets tecnológicos y escenas de artes marciales con el estilo físico y humorístico que convirtió a Chan en una estrella mundial. Además de Jennifer Love Hewitt, el elenco también incluye a Jason Isaacs como el principal antagonista.

Cuándo "El smoking" se va de Netflix

Netflix confirmó que "El smoking" dejará de estar disponible el lunes 25 de mayo de 2026.

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