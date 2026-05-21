San Vicente Jazz 2026 enciende sus luces con Bernardo Monk como gran atracción

Godoy Cruz celebra su 171º aniversario con jazz de alto vuelo. El Espacio Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo se convertirá desde este viernes en el epicentro del jazz mendocino con la nueva edición de San Vicente Jazz 2026.
El saxofonista Bernardo Monk regresa a Godoy Cruz con su octavo disco, fusionando tango y jazz para retratar Buenos Aires en San Vicente Jazz 2026.
Godoy Cruz celebra su 171º aniversario con jazz de alto vuelo. El Espacio Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo se convertirá desde este viernes en el epicentro del jazz mendocino con la nueva edición de San Vicente Jazz 2026.
El municipio ha preparado tres noches de música en vivo, acompañadas de mesa de vinos y gastronomía, para ofrecer al público una experiencia sensorial completa que combina texturas renovadoras, fusión rítmica, acordes precisos y el swing irresistible propio del género.
El plato fuerte llegará el domingo con la presentación de Bernardo Monk y su nuevo trabajo Cosmofónico. El saxofonista argentino, con múltiples nominaciones a los Latin Grammy y Premios Gardel, regresa al festival para compartir su octavo registro de estudio, al que define como un “registro fundacional” en su carrera.
La obra establece una radiografía musical personal de Buenos Aires a través del diálogo entre tango y jazz.
Monk estará acompañado por un ensamble de primer nivel integrado por Silvina Pérez Lacón, Gonzalo Lesta, Hugo Larrañaga, Camilo Martínez y Marcos Longobardi.
La programación comenzará el viernes 22 con Gente del Sur, propuesta que recorre sonidos latinoamericanos, jazz de raíz tradicional y aires folclóricos argentinos, con la participación especial del pianista Mariano Moreno.
El sábado 23 será el turno de Lady Bren & Company, un proyecto que conjuga el swing americano, el París de los años 30 y las raíces del jazz gitano, con el trompetista Elmer Meza como solista invitado.
Las tres funciones comenzarán a las 21:30 y las entradas, con un valor de $10.000, se encuentran a la venta de forma online a través de Entrada Web. La propuesta confirma una vez más el compromiso del municipio de Godoy Cruz con la cultura y la música de calidad, ofreciendo una cartelera variada y atractiva para los amantes del jazz local y nacional.
Viernes 22 de mayo – 21:30 hs
Gente del Sur + Mariano Moreno (piano)
Sábado 23 de mayo – 21:30 hs
Lady Bren & Company + Elmer Meza (trompeta)
Domingo 24 de mayo – 21:30 hs
Bernardo Monk presenta Cosmofónico con Silvina Pérez Lacón, Gonzalo Lesta, Hugo Larrañaga, Camilo Martínez y Marcos Longobardi. Lugar: Espacio Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo (Tomba 246). Mesa de vinos y gastronomía en cada fecha.