San Vicente Jazz 2026 enciende sus luces con Bernardo Monk como gran atracción

Godoy Cruz celebra su 171º aniversario con jazz de alto vuelo. El Espacio Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo se convertirá desde este viernes en el epicentro del jazz mendocino con la nueva edición de San Vicente Jazz 2026.

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El municipio ha preparado tres noches de música en vivo, acompañadas de mesa de vinos y gastronomía, para ofrecer al público una experiencia sensorial completa que combina texturas renovadoras, fusión rítmica, acordes precisos y el swing irresistible propio del género.

El plato fuerte llegará el domingo con la presentación de Bernardo Monk y su nuevo trabajo Cosmofónico . El saxofonista argentino, con múltiples nominaciones a los Latin Grammy y Premios Gardel , regresa al festival para compartir su octavo registro de estudio, al que define como un “registro fundacional” en su carrera.

La obra establece una radiografía musical personal de Buenos Aires a través del diálogo entre tango y jazz.

Monk estará acompañado por un ensamble de primer nivel integrado por Silvina Pérez Lacón, Gonzalo Lesta, Hugo Larrañaga, Camilo Martínez y Marcos Longobardi .

La programación comenzará el viernes 22 con Gente del Sur, propuesta que recorre sonidos latinoamericanos, jazz de raíz tradicional y aires folclóricos argentinos, con la participación especial del pianista Mariano Moreno.

El sábado 23 será el turno de Lady Bren & Company, un proyecto que conjuga el swing americano, el París de los años 30 y las raíces del jazz gitano, con el trompetista Elmer Meza como solista invitado.

Las tres funciones comenzarán a las 21:30 y las entradas, con un valor de $10.000, se encuentran a la venta de forma online a través de Entrada Web. La propuesta confirma una vez más el compromiso del municipio de Godoy Cruz con la cultura y la música de calidad, ofreciendo una cartelera variada y atractiva para los amantes del jazz local y nacional.

Lady Bren & Company Lady Bren & Company también estarán en el San Vicente Jazz.

Programación San Vicente Jazz 2026

Viernes 22 de mayo – 21:30 hs

Gente del Sur + Mariano Moreno (piano)

Sábado 23 de mayo – 21:30 hs

Lady Bren & Company + Elmer Meza (trompeta)

Domingo 24 de mayo – 21:30 hs

Bernardo Monk presenta Cosmofónico con Silvina Pérez Lacón, Gonzalo Lesta, Hugo Larrañaga, Camilo Martínez y Marcos Longobardi. Lugar: Espacio Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo (Tomba 246). Mesa de vinos y gastronomía en cada fecha.