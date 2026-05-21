Fecha de estreno: Netflix confirmó el final con cambios de "100 años de soledad" y no falta nada

Netflix ya prepara el regreso de “Cien años de soledad” , la serie inspirada en la histórica novela de Gabriel García Márquez . Después del éxito de la primera parte, el servicio de streaming confirmó cómo continuará la historia de los Buendía y adelantó que el cierre tendrá un formato muy distinto al habitual .

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La adaptación, que llevó a la pantalla el universo de Macondo, volverá con nuevos episodios centrados en la decadencia del pueblo y en las siguientes generaciones de la familia marcada por la tragedia, las guerras y los secretos.

La serie "100 años de soledad" inspirada en el libro de Gabriel Garcia Márquez

La serie "100 años de soledad" inspirada en el libro de Gabriel Garcia Márquez

La primera entrega mostró el nacimiento de Macondo y los primeros conflictos de los Buendía , especialmente el recorrido del coronel Aureliano Buendía, uno de los personajes más importantes de la novela.

En esta nueva etapa, la trama avanzará varias décadas y se enfocará en los cambios que transformarán para siempre al pueblo. La llegada del tren, el avance del progreso y el desembarco de la compañía bananera tendrán un rol clave en el deterioro de Macondo, uno de los ejes centrales del libro de García Márquez.

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Según informó Netflix, la segunda parte contará con siete episodios dirigidos por Laura Mora y Carlos Moreno. Además, los capítulos retomarán algunos de los momentos más recordados de la novela, con títulos inspirados directamente en hechos emblemáticos de la historia.

El final de "Cien años de soledad" será diferente al resto de la serie

Uno de los anuncios que más sorprendió a los fans tiene que ver con el desenlace de la adaptación. Netflix confirmó que el cierre no será un capítulo convencional, sino un episodio especial pensado con una estructura mucho más cercana a una película.

Netflix anunció la fecha de estreno para el final de "100 años de soledad" de Gabriel Garcia Márquez Netflix anunció la fecha de estreno para el final de "100 años de soledad" de Gabriel Garcia Márquez gentileza

La directora Laura Mora explicó que esta segunda parte apostará a una propuesta más ambiciosa tanto en lo visual como en lo narrativo. También adelantó que el proyecto elevará el nivel de producción con una apuesta fuerte por la fotografía, el sonido y la música.

Cuándo se estrena el final de "Cien años de soledad" en Netflix

Netflix confirmó que la segunda parte de "Cien años de soledad" llegará a la plataforma el próximo 5 de agosto de 2026.