Netflix eliminará en días la legendaria saga de acción con Matt Damon que marcó época

Netflix despide una de las franquicias de acción y espionaje más exitosas de las últimas décadas . En pocos días, varias películas protagonizadas por Matt Damon abandonarán el catálogo de la plataforma, por lo que los fanáticos todavía tienen una última oportunidad para maratonearlas antes de su salida definitiva.

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Se trata de la saga "Bourne", la histórica franquicia centrada en Jason Bourne , un agente entrenado por programas secretos del gobierno que intenta reconstruir su identidad mientras es perseguido por la CIA y distintas organizaciones internacionales.

Entre los títulos que abandonarán la plataforma aparecen cuatro producciones fundamentales de la franquicia:

Las tres primeras están protagonizadas por Matt Damon, mientras que "El legado Bourne" expande el universo de la saga con Jeremy Renner como figura principal.

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De qué trata la saga Bourne

La historia comienza con Jason Bourne, un hombre que aparece herido y con amnesia tras ser rescatado en medio del mar. Sin recordar quién es ni por qué múltiples asesinos intentan matarlo, comienza una búsqueda desesperada para descubrir su verdadera identidad.

Con el correr de las películas, Bourne descubre que formó parte de operaciones clandestinas de inteligencia vinculadas a programas secretos del gobierno estadounidense. A partir de ahí, la saga mezcla conspiraciones, persecuciones internacionales, espionaje y algunas de las escenas de acción más influyentes del cine moderno.

Uno de los grandes puntos fuertes de la franquicia fue precisamente su estilo más realista y físico, alejado de las exageraciones típicas del género de espías.

Saga de Bourne: un elenco lleno de figuras reconocidas

Además de Damon, la saga reunió a varios actores de renombre que terminaron convirtiéndose en piezas clave de la franquicia. Julia Stiles apareció en múltiples entregas como Nicky Parsons, una exagente de la CIA que se transforma en una de las aliadas más importantes de Bourne.

"El legado Bourne" con Jeremy Renner. "El legado Bourne" con Jeremy Renner. gentileza

En las primeras películas también participaron nombres como Franka Potente, Brian Cox, Clive Owen y Karl Urban. Por su parte, "El legado Bourne" amplió el universo de la saga con Renner como protagonista, acompañado por Rachel Weisz, Edward Norton y Oscar Isaac antes de convertirse en una de las grandes estrellas de Hollywood gracias a Star Wars y Dune.

Hasta cuándo se pueden ver las películas de Bourne en Netflix

Según figura en Netflix, las películas estarán disponibles solo hasta este sábado 23 de mayo.