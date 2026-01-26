La historia real detrás de la película de Netflix con Matt Damon y Ben Affleck: qué sucedió en "El Botín"

Mientras transcurren las escenas de “El Botín” es imposible no cuestionarse si lo que dice al empezar el filme es verídico: “Basado en una historia real”. Un grupo de Policías que decomisa más de 20 millones de dólares en una casa de barrio y debe enfrentarse a narcotraficantes y encontrar al soplón entre ellos; sucedió en Miami en 2016 y diez años despuésMatt Damon y Ben Affleck lo hicieron para Netflix.
Esta escena se termina de dibujar cuando en el final del filme, se remarca que la producción está dedicada en homenaje a el pequeño de diez años que falleció de cáncer e hijo del policía Dumars al que le da vida Damon. Dirigida y escrita por Joe Carnahan, la película toma como punto de partida un operativo policial en el que un grupo de agentes descubre una suma descomunal de dinero en efectivo durante un allanamiento.
La verdad detrás de Netflix: El operativo que lo cambió todo
El hecho real ocurrió el 28 de junio de 2016, tras una investigación conjunta entre la Miami-Dade Police y la DEA. El allanamiento se realizó en una casa ubicada en el área de Miami Lakes, donde los agentes encontraron baldes ocultos en un compartimento secreto del altillo, que estaban repletos de billetes de cien dólares cuidadosamente empaquetados.
El escondite, camuflado detrás de una pared móvil que se accionaba mediante un sistema casero de cables, fue descubierto gracias a un perro entrenado para detectar dinero, un detalle que la película replica con notable fidelidad. El conteo del efectivo se realizó en el lugar, de manera manual, y se extendió por más de 24 horas, un momento clave que el film utiliza para sostener el suspenso y mostrar la vulnerabilidad de los agentes durante la operación.
Un botín de ¿24 millones de dólares?
El monto exacto del dinero incautado nunca fue del todo uniforme. Medios locales hablaron de una cifra cercana a los 24 millones de dólares, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó oficialmente que el decomiso superó los 21 millones, incluyendo otros bienes relacionados. Las diferencias se explican por estimaciones preliminares, redondeos y actualizaciones posteriores de la causa.
En “El botín”, el número se ajusta a una cifra más redonda: 20 millones de dólares, suficiente para poner a prueba la moral de cualquier personaje.
El principal cambio de la película con la vida real: el culpable
A diferencia del desarrollo ficticio de la película, el caso real tuvo un culpable claro. El operativo terminó con la detención de Luis Hernández-González, un hombre de 44 años residente de Miami Lakes y propietario de un comercio de insumos para cultivos indoor. Ese mismo día también fue arrestada su hermana, Salma Hernández.
La investigación reveló que, entre 2010 y 2016, Hernández había movido más de 17,7 millones de dólares mediante depósitos fraccionados y money orders, una estrategia utilizada para evitar los controles sobre transacciones en efectivo. Además, se comprobó que había colaborado con redes de tráfico y cultivo de marihuana, y que el dinero proveniente de esa actividad era blanqueado a través de operaciones comerciales para ocultar su origen.