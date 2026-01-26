La trama de la película relata el caso real de 2016, donde un grupo de policías descubre más de 20 millones de dólares en un allanamiento.

La historia real detrás de la película de Netflix con Matt Damon y Ben Affleck: qué sucedió en "El Botín"

Mientras transcurren las escenas de “El Botín” es imposible no cuestionarse si lo que dice al empezar el filme es verídico: “Basado en una historia real”. Un grupo de Policías que decomisa más de 20 millones de dólares en una casa de barrio y debe enfrentarse a narcotraficantes y encontrar al soplón entre ellos; sucedió en Miami en 2016 y diez años despuésMatt Damon y Ben Affleck lo hicieron para Netflix.

Esta escena se termina de dibujar cuando en el final del filme, se remarca que la producción está dedicada en homenaje a el pequeño de diez años que falleció de cáncer e hijo del policía Dumars al que le da vida Damon. Dirigida y escrita por Joe Carnahan, la película toma como punto de partida un operativo policial en el que un grupo de agentes descubre una suma descomunal de dinero en efectivo durante un allanamiento.

En la película, Dumars lidera al equipo tras recibir información clave de su superior, asesinada poco antes del procedimiento. Desde ese momento, la tensión crece y la historia avanza sobre un terreno resbaladizo donde la ley, la lealtad y la corrupción comienzan a mezclarse.

La verdad detrás de Netflix: El operativo que lo cambió todo El hecho real ocurrió el 28 de junio de 2016, tras una investigación conjunta entre la Miami-Dade Police y la DEA. El allanamiento se realizó en una casa ubicada en el área de Miami Lakes, donde los agentes encontraron baldes ocultos en un compartimento secreto del altillo, que estaban repletos de billetes de cien dólares cuidadosamente empaquetados.

El personaje de Matt Damon fue inspirado por Chris Casiano El personaje de Matt Damon fue inspirado por Chris Casiano gentileza El escondite, camuflado detrás de una pared móvil que se accionaba mediante un sistema casero de cables, fue descubierto gracias a un perro entrenado para detectar dinero, un detalle que la película replica con notable fidelidad. El conteo del efectivo se realizó en el lugar, de manera manual, y se extendió por más de 24 horas, un momento clave que el film utiliza para sostener el suspenso y mostrar la vulnerabilidad de los agentes durante la operación.