La nueva película de Matt Damon y Ben Affleck en Netflix: qué harías si encontrás 20 millones de dólares

Netflix presenta un thriller policial que reúne a dos superestrellas de Hollywood. Matt Damon y Ben Affleck protagonizan el tráiler de una nueva película intensa, oscura y con un gran dilema moral: qué hacer tras encontrarse 20 millones de dólares.
La producción plantea un dilema moral irresistible: una suma de dinero exorbitante que podría cambiarle la vida a cualquiera.
La película se llama “El botín” y está dirigida por Joe Carnahan, especialista en historias de ritmo acelerado y climas asfixiantes. El film cuenta además con un elenco destacado que incluye a Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno y Kyle Chandler.
La historia gira en torno al hallazgo de más de 20 millones de dólares en efectivo, un descubrimiento que desata una guerra silenciosa dentro de un equipo de oficiales de la policía de Miami. A partir de ese momento, la desconfianza empieza a crecer, las lealtades se ponen a prueba y la línea entre policías y delincuentes se vuelve cada vez más difusa.
La gran pregunta que atraviesa la trama es simple y brutal: ¿en quién se puede confiar cuando la tentación es tan grande y el peligro está a la vuelta de la esquina? Con amenazas externas, intereses cruzados y el tiempo en contra, el botín se convierte en una bomba a punto de explotar.
En declaraciones difundidas por Netflix, Damon explicó el clima extremo que viven los personajes: “En Miami hay que contar el dinero en el lugar, para que todos sepan cuánto hay. Saben que casi con seguridad pertenece a personas muy peligrosas que van a intentar recuperarlo. Están a contrarreloj y no pueden simplemente irse”.
Por su parte, Affleck destacó el dilema moral que atraviesa la película: “Esto plantea la pregunta de qué hacés cuando te enfrentás a una tentación tan grande. ¿Qué significa verla de cerca? ¿Y en quién confiás cuando todo empieza a desmoronarse?”.
Netflix confirmó que “El botín” se estrena este viernes 16 de enero para Latinoamérica.