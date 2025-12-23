23 de diciembre de 2025 - 10:07

Así es la película más ambiciosa de Christopher Nolan: reúne a Matt Damon, Tom Holland y Anne Hathaway

La producción basada en una historia de Homero combina un elenco de lujo y una historia épica que convertirán a la producción en el gran estreno de 2026. Mirá el tráiler.

El filme de Christopher Nolan con un elenco estelar: Matt Damon, Tom Holland, Zendaya y Anne Hathaway

Por Astrid Moreno Dione

Christopher Nolan presentó el nuevo tráiler de la que será, su película más ambiciosa y la más épica del 2026. El director, famoso por filmes como "El caballero de la noche", "Oppenheimer" e "Interestelar", vuelve a apostar por una historia monumental combinado a un descomunal elenco integrado por Matt Damon, Tom Holland, Zendaya y Anne Hathaway.

Se trata de “La Odisea”, la próxima película de Nolan, inspirada en la inmortal obra de Homero. El film narra el viaje de regreso de Odiseo, rey de Ítaca, tras la guerra de Troya. En su travesía deberá enfrentarse a criaturas mitológicas y fuerzas sobrenaturales que intentarán impedirle volver a su hogar, en una epopeya atravesada por la resistencia, la astucia y el destino.

Matt Damon lidera un reparto estelar para una epopeya clásica

Matt Damon encabeza el elenco en el rol de Odiseo y está acompañado por un reparto de primer nivel: Tom Holland interpreta a Telémaco, Anne Hathaway a Penélope, Robert Pattinson a Antínoo y Zendaya se pone en la piel de Atenea. Completan el elenco Charlize Theron como Circe y Lupita Nyong’o en un papel que aún no fue revelado.

Fiel a su estilo, Nolan no escatimó recursos. La producción contó con un presupuesto estimado en 250 millones de dólares, un rodaje de 91 días y locaciones increíbles que buscan transmitir el realismo y el terror del mar abierto. Todo apunta a un trabajo de montaje tan desafiante como ambicioso.

¿Cuándo se estrena "La Odisea” de Nolan en los cines de Argentina?

El estreno en Argentina está previsto para el 16 de julio de 2026.

El tráiler brinda pantallazos de las travesía que Odiseo deberá afrontar para regresar con un combativo Matt Damon. En el medio se cuelan tomas de lo que sucede en su hogar, donde esperan el regreso del guerrero. Allí se ve a Hathaway y Holland en unos primeros planos caracterizados de época.

Embed - LA ODISEA - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

