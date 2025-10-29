Llega al streaming la película espacial más realista de los últimos años: dónde verla

Una de las historias más impactantes del cine de ciencia ficción llega en noviembre a la plataforma de streaming HBO Max . Se trata de una producción que combina aventura espacial con rigor científico y un fuerte componente emocional con Anne Hathaway como protagonista.

Es "Interestelar" (2014 ), la megaproducción dirigida por Christopher Nolan , el mismo de “Oppenheimer” y “El origen”, protagonizada por Matthew McConaughey y Hathaway.

El filme se convirtió en un clásico instantáneo del cine moderno donde el espectador se encuentra ante un futuro donde la supervivencia de la humanidad depende de un viaje más allá de los límites conocidos del universo.

En un futuro cercano, la Tierra se encuentra al borde del colapso debido a una crisis ambiental que amenaza la continuidad de la vida humana. Cooper (McConaughey), un ex piloto de la NASA convertido en agricultor, es reclutado para una misión espacial secreta con el objetivo de encontrar un nuevo planeta habitable.

Junto a un equipo de astronautas, entre ellos la científica Amelia Brand (Hathaway), viaja a través de un agujero de gusano cercano a Saturno que podría conducir a galaxias lejanas con condiciones favorables para la supervivencia.

El tiempo, la gravedad y la distancia se transforman en enemigos implacables mientras el vínculo con sus seres queridos en la Tierra se debilita por la distorsión temporal.

"Interestelar" es considerada científicamente exacta

Para su realización, la producción trabajó bajo los parámetros de la física moderna y no en la mera fantasía. La producción contó con la colaboración del físico teórico y ganador del Premio Nobel, Kip Thorne, quien asesoró cada aspecto relacionado con agujeros de gusano, gravedad extrema y la dilatación del tiempo.

Físico teórico y Premio Nobel Kip Thorne. Físico teórico y Premio Nobel Kip Thorne. gentileza

La precisión científica fue clave en cada decisión creativa del filme. El agujero negro Gargantúa se diseñó a partir de cálculos matemáticos reales, la dilatación temporal entre los diferentes planetas se estableció según la intensidad gravitatoria de cada uno y, como norma inquebrantable, se respetó el principio fundamental de la física: nada puede superar la velocidad de la luz.

¿Cuándo se estrena "Interestelar" a HBO Max?

“Interestelar” estará disponible en HBO Max a partir del 11 de noviembre.