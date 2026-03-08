Actuó en "El Señor de los Anillos", inspiró James Bond y presenció la última ejecución pública con guillotina

Christopher Lee, legendario intérprete de Saruman fue un oficial de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial, políglota y testigo de eventos que marcaron la historia del siglo XX.

Christopher Lee es recordado por dar vida a villanos icónicos como Saruman, en El Señor de los Anillos y el Conde Dooku en Star Wars, pero su realidad fue más asombrosa que sus papeles. Desde misiones de espionaje en la Segunda Guerra Mundial hasta su parentesco con el creador de James Bond, Lee fue un hombre que vivió mil vidas antes de conquistar Hollywood.

Fallecido en 2015 a los 93 años, Lee se mantuvo activo hasta el final, dejando un legado de más de 250 películas. Fue el único miembro del elenco de El Señor de los Anillos que conoció personalmente a J.R.R. Tolkien, una conexión que aportó una sabiduría única a la producción de Peter Jackson.

image Christopher Lee en El Señor de los Anillos. El espía que cazaba nazis y asesoraba directores Antes de ser una estrella, Lee sirvió como oficial de inteligencia en la Royal Air Force y estuvo vinculado al Ejecutivo de Operaciones Especiales (SOE). Su trabajo consistía en rastrear y detener criminales de guerra nazis en campos de concentración, una experiencia que le permitió entender la oscuridad humana de primera mano.

Esta vivencia militar se filtró en el cine de forma cruda. En el rodaje de El retorno del rey, Lee corrigió a Peter Jackson cuando este le pidió que gritara al ser apuñalado por la espalda. Lee le explicó, con frialdad absoluta, que cuando a alguien lo apuñalan de esa forma el aire sale de los pulmones y el sonido es un quejido seco y silencioso, no un grito dramático.

image Christopher Lee como Drácula en 'Drácula, príncipe de las tinieblas' (1966) Su conexión con el mundo del espionaje no terminó en la guerra. Ian Fleming, creador de James Bond, era su primo segundo. Aunque Fleming quería que Lee interpretara a Dr. No en la primera película de 007, el papel ya estaba asignado a otro actor. No obstante, Lee finalmente ingresó a la franquicia en 1974 como el elegante villano Francisco Scaramanga en El hombre de la pistola de oro.