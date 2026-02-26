La película de HBO Max que lidera en reproducciones, pero fue destrozada por la crítica

HBO Max sumó una superproducción de ciencia ficción que se posicionó entre lo más visto de la plataforma, impulsada por el peso de una franquicia histórica y un elenco de estrellas. Sin embargo, mientras el público la reproduce en masa, la crítica especializada fue letal con esta película.
Aunque dominó la taquilla mundial y ahora lidera las visualizaciones en HBO Max, fue cuestionada por su guion, el exceso de subtramas y la falta de profundidad en el desarrollo de personajes.
Analistas señalaron que la película apostó más por la nostalgia y los efectos especialesque por una narrativa sólida. Aun así, el atractivo de los dinosaurios y la marca Jurassic siguen demostrando un poder comercial difícil de igualar.
De qué trata "Jurassic World: Dominion" en HBO Max
La historia se desarrolla cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar. En este nuevo escenario, los dinosaurios ya no están confinados a un parque: conviven con los humanos en distintas partes del planeta, generando un equilibrio inestable que redefine la cadena alimenticia.
Embed - JURASSIC WORLD: DOMINION - Tráiler Oficial 2 (Universal Pictures) HD
El eje de la trama sigue a Owen Grady y Claire Dearing, quienes viven ocultos mientras protegen a Maisie Lockwood. La situación se complica cuando sale a la luz una operación secreta vinculada a la corporación BioSyn, que utiliza ingeniería genética para alterar el suministro mundial de alimentos mediante una plaga de langostas gigantes.
Para enfrentar la amenaza, los protagonistas se unen a figuras icónicas de la saga original, en un intento por frenar las consecuencias de una ciencia que volvió a cruzar límites peligrosos.
El regreso del elenco original
Uno de los principales atractivos del film fue el reencuentro entre las dos generaciones de la franquicia. El reparto está encabezado por: Chris Pratt (Owen Grady), Bryce Dallas Howard (Claire Dearing), Laura Dern (Ellie Sattler), Jeff Goldblum (Ian Malcolm) y Sam Neill (Alan Grant).
El regreso de los actores originales generó expectativa entre los fanáticos, pero no fue suficiente para convencer a buena parte de la crítica especializada.