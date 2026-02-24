24 de febrero de 2026 - 13:08

Menos de 2 horas: el drama histórico de Netflix sobre las atrocidades en la Segunda Guerra Mundial

La producción sigue a dos judíos que intentan escapar de un campo de concentración para contar las atrocidades nazi.

La estremecedora historia real de la película de Netflix sobre la Segunda Guerra Mundial.&nbsp;

La estremecedora historia real de la película de Netflix sobre la Segunda Guerra Mundial. 

Foto:

gentileza

Leé además

Netflix presentó los nuevos personajes de la tercera temporada de Merlina. 

Merlina: la megaestrella que se suma al elenco de la tercera temporada

Por Redacción Espectáculos
El nuevo documental de Netflix sobre tiroteos en escuelas de Estados Unidos. 

Dura 35 minutos: así es el fuerte documental de Netflix sobre tiroteos en escuelas de EE.UU.

Por Redacción Espectáculos

Se trata de “El mundo temblará” (The World Will Tremble), un drama histórico estrenado en 2025 y dirigido por Lior Geller. La película reconstruye una fuga real que buscaba exponer ante el mundo los crímenes que el régimen nazi intentaba ocultar. Con una duración de 109 minutos, es incómoda, angustiante y profundamente humano.

Una película ambientada en el primer campo de exterminio

La trama se sitúa en 1942, en el campo de exterminio de Chemno, en la Polonia ocupada. Allí, prisioneros judíos eran obligados a realizar tareas inhumanas, como enterrar a las víctimas asesinadas en cámaras móviles de gas. En ese contexto brutal, dos hombres toman una decisión extrema: escapar para contar la verdad.

Embed - The world will tremble (El Mundo Temblará) | Trailer Español Latino Subtitulado 2K (QUAD HD) #drama

El filme sigue a Solomon Wiener y Micha Podchlebnik en su intento desesperado por huir y alertar sobre lo que estaba ocurriendo dentro del campo. No se trata solo de sobrevivir, sino de romper el silencio impuesto por el terror.

La historia real que inspiró la película de Netflix

La película está basada en hechos documentados. En enero de 1942, Szlama Ber Winer y Micha Podchlebnik lograron escapar del campo de Chemno, considerado el primero diseñado específicamente para el exterminio sistemático mediante camiones de gas.

Ambos formaban parte del grupo de prisioneros obligados a eliminar evidencias de los asesinatos masivos. El plan nazi era claro: no dejar testigos. Sin embargo, tras su fuga, consiguieron advertir a comunidades judías y redes clandestinas sobre el mecanismo de exterminio.

Szlama Ber Winer y Micha Podchlebnik
Szlama Ber Winer y Micha Podchlebnik

Szlama Ber Winer y Micha Podchlebnik

El testimonio de Winer se convirtió en uno de los primeros informes detallados que circularon en la resistencia y llegaron a conocimiento de los Aliados. Podchlebnik sobrevivió a la guerra y años más tarde volvió a relatar lo vivido, dejando uno de los registros más impactantes sobre el funcionamiento de Chemno.

Reparto y recepción crítica

El elenco está encabezado por Oliver Jackson-Cohen en el papel de Solomon Wiener y Jeremy Neumark Jones como Micha Podchlebnik. Completan el reparto David Kross, entre otros.

Oliver Jackson-Cohen y Jeremy Neumark Jones son los protagonistas de la película de Netflix.
Oliver Jackson-Cohen y Jeremy Neumark Jones son los protagonistas de la película de Netflix.

Oliver Jackson-Cohen y Jeremy Neumark Jones son los protagonistas de la película de Netflix.

La producción tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine Judío de Miami en enero de 2025 y reunió una aprobación del 92% en Rotten Tomatoes, donde fue destacada por su intensidad emocional y el respeto histórico con el que aborda los hechos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Once años después, vuelve el combate entre Mayweather y Pacquiao. (archivo)

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao acordaron la revancha de su histórica pelea

Por Redacción Deportes
La nueva comedia de Netflix que es todo un fenómeno mundial.

Dura casi 2 horas la comedia familiar más vista de Netflix que forma parte de una saga mundial

Por Redacción Espectáculos
Netflix y el tráiler que rompe récords con una nueva serie documental, junto a Steven Spielberg 

La nueva serie documental con Steven Spielberg que llega a Netflix: su tráiler ya rompió récords

Por Redacción Espectáculos
KPop Demon Hunters

Dura 96 minutos en Netflix: la película que causó impacto mundial en 2025 y rompió todos los récords

Por Marianela Panelo