Menos de 2 horas: el drama histórico de Netflix sobre las atrocidades en la Segunda Guerra Mundial

Una película basada en hechos reales , intensa y emocionalmente devastadora llegó a Netflix . La producción no es una historia más sobre la guerra: es un relato crudo sobre el coraje en medio del horror de la Segunda Guerra Mundial .

Se trata de “El mundo temblará” (The World Will Tremble) , un drama histórico estrenado en 2025 y dirigido por Lior Geller . La película reconstruye una fuga real que buscaba exponer ante el mundo los crímenes que el régimen nazi intentaba ocultar. C on una duración de 109 minutos , es incómoda, angustiante y profundamente humano.

La trama se sitúa en 1942, en el campo de exterminio de Chemno, en la Polonia ocupada . Allí, prisioneros judíos eran obligados a realizar tareas inhumanas, como enterrar a las víctimas asesinadas en cámaras móviles de gas. En ese contexto brutal, dos hombres toman una decisión extrema: escapar para contar la verdad.

El filme sigue a Solomon Wiener y Micha Podchlebnik en su intento desesperado por huir y alertar sobre lo que estaba ocurriendo dentro del campo. No se trata solo de sobrevivir, sino de romper el silencio impuesto por el terror.

La película está basada en hechos documentados . En enero de 1942, Szlama Ber Winer y Micha Podchlebnik lograron escapar del campo de Chemno , considerado el primero diseñado específicamente para el exterminio sistemático mediante camiones de gas.

Ambos formaban parte del grupo de prisioneros obligados a eliminar evidencias de los asesinatos masivos. El plan nazi era claro: no dejar testigos. Sin embargo, tras su fuga, consiguieron advertir a comunidades judías y redes clandestinas sobre el mecanismo de exterminio.

Szlama Ber Winer y Micha Podchlebnik

El testimonio de Winer se convirtió en uno de los primeros informes detallados que circularon en la resistencia y llegaron a conocimiento de los Aliados. Podchlebnik sobrevivió a la guerra y años más tarde volvió a relatar lo vivido, dejando uno de los registros más impactantes sobre el funcionamiento de Chemno.

Reparto y recepción crítica

El elenco está encabezado por Oliver Jackson-Cohen en el papel de Solomon Wiener y Jeremy Neumark Jones como Micha Podchlebnik. Completan el reparto David Kross, entre otros.

Oliver Jackson-Cohen y Jeremy Neumark Jones son los protagonistas de la película de Netflix.

La producción tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine Judío de Miami en enero de 2025 y reunió una aprobación del 92% en Rotten Tomatoes, donde fue destacada por su intensidad emocional y el respeto histórico con el que aborda los hechos.