Floyd Mayweather y Manny Pacquiao acordaron la revancha de su histórica pelea

El combate se realizará el 19 de septiembre en Las Vegas y marcará el regreso competitivo de Mayweather.

Once años después, vuelve el combate entre Mayweather y Pacquiao. (archivo)

Once años después, vuelve el combate entre Mayweather y Pacquiao. (archivo)

Floyd Mayweather Jr. y Manny acordaron la revancha de su histórica pelea de 2015. Los dos grandes íconos del boxeo volverán a enfrentarse el 19 de septiembre en Las Vegas, once años después del combate que paralizó al mundo del deporte.

La pelea será transmitida por Netflix y marcará la primera velada de boxeo en Sphere, el recinto inmersivo ubicado al este del Strip. Mayweather, que cumplirá 49 años, anunció recientemente su decisión de poner fin a nueve años de retiro del boxeo competitivo. Pacquiao, de 47, también retomó la actividad tras un período alejado del ring y tiene previsto un combate previo antes de la revancha.

Once años después, vuelve el combate entre Mayweather y Pacquiao. (archivo)

Un duelo que rompió récords y dividió opiniones

El primer enfrentamiento, disputado en 2015, terminó con victoria de Mayweather por decisión en una pelea que, para muchos aficionados, no estuvo a la altura de la enorme expectativa generada durante más de una década. Sin embargo, los promotores sostuvieron que fue el combate más rentable de la historia, con récords de pago por evento y una audiencia global masiva.

“Ya peleé y le gané a Manny una vez”, afirmó Mayweather en un comunicado. “Esta vez será el mismo resultado”.

Once años después, vuelve el combate entre Mayweather y Pacquiao. (archivo)

Por su parte, Pacquiao reveló tras aquella pelea que compitió con una lesión en el hombro, lo que —según explicó— le impidió desplegar su habitual presión ofensiva. “Los aficionados han esperado lo suficiente; se merecen esta revancha”, expresó. “Quiero que Floyd viva con esa única derrota en su historial profesional y que siempre recuerde quién se la dio”.

Trayectorias después de 2015

Tras vencer a Conor McGregor en 2017 y retirarse con marca de 50-0, Mayweather participó en exhibiciones lucrativas ante distintos rivales. Pacquiao, en tanto, incursionó en la política en Filipinas y regresó al ring tras sus experiencias electorales, incluso con la intención de volver a disputar un título mundial welter.

Ambos llegan a esta revancha lejos de sus mejores años deportivos, pero todavía como dos de los nombres más influyentes del boxeo moderno. La revancha se suma a la estrategia de Netflix de incorporar grandes eventos deportivos en directo. La plataforma ya presentó combates de alto perfil y continúa ampliando su programación de boxeo internacional.

