Floyd Mayweather y Manny Pacquiao acordaron la revancha de su histórica pelea

El combate se realizará el 19 de septiembre en Las Vegas y marcará el regreso competitivo de Mayweather.

Floyd Mayweather Jr. y Manny acordaron la revancha de su histórica pelea de 2015. Los dos grandes íconos del boxeo volverán a enfrentarse el 19 de septiembre en Las Vegas, once años después del combate que paralizó al mundo del deporte.

La pelea será transmitida por Netflix y marcará la primera velada de boxeo en Sphere, el recinto inmersivo ubicado al este del Strip. Mayweather, que cumplirá 49 años, anunció recientemente su decisión de poner fin a nueve años de retiro del boxeo competitivo. Pacquiao, de 47, también retomó la actividad tras un período alejado del ring y tiene previsto un combate previo antes de la revancha.

Mayweather y Pacquiao promocionarán mañana el "Combate del Año" Once años después, vuelve el combate entre Mayweather y Pacquiao. (archivo) Un duelo que rompió récords y dividió opiniones El primer enfrentamiento, disputado en 2015, terminó con victoria de Mayweather por decisión en una pelea que, para muchos aficionados, no estuvo a la altura de la enorme expectativa generada durante más de una década. Sin embargo, los promotores sostuvieron que fue el combate más rentable de la historia, con récords de pago por evento y una audiencia global masiva.

“Ya peleé y le gané a Manny una vez”, afirmó Mayweather en un comunicado. “Esta vez será el mismo resultado”.

Es oficial: Mayweather y Pacquiao pelearán el 2 de mayo Once años después, vuelve el combate entre Mayweather y Pacquiao. (archivo) Por su parte, Pacquiao reveló tras aquella pelea que compitió con una lesión en el hombro, lo que —según explicó— le impidió desplegar su habitual presión ofensiva. “Los aficionados han esperado lo suficiente; se merecen esta revancha”, expresó. “Quiero que Floyd viva con esa única derrota en su historial profesional y que siempre recuerde quién se la dio”.