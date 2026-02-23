Marcelo Gallardo anunció su salida de River: "Me invaden la emoción y el dolor en el alma"

Luego de la derrota de su equipo ante Vélez por la cuenta mínima, la tercera consecutiva en el Torneo Apertura, Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa y se retiró del José Amalfitani sin hablar.
Macelo Gallardo comunicó su decisión en un mensaje de dos minutos a la vera del campo de entrenamiento del River Camp.
Por primera vez desde su regreso en agosto del 2024, analiza seriamente su continuidad en el cargo. El entrenador llegó al predio entradas las 16 horas y dirigió el entrenamiento vespertino, tras él, se reunió con Stefano Di Carlo y habría resuelto dejar el club tras el duelo ante Banfield.
Una vez consumada la derrota, y tras varios minutos en la sala de conferencias del José Amalfitani, los periodistas se enteraron que la delegación de River se iba a retirar sin la palabra del entrenador, algo que ya había hecho en derrotas anteriores. Desde el seno del club señalan que se debe a un momento de reflexión y autocrítica, y no ven necesario hablar "en caliente" porque puede traer consecuencias negativas.
Dentro de esa reflexión y autocrítica entra la chance de dar un paso al costado, ante la imposibilidad que está teniendo el técnico más laureado de la historia del club de torcer un rumbo que viene desviado desde los últimos meses del 2025. Los números así lo indican, ya que tras la caída frente a Vélez, el Millonario se convirtió en el equipo que más perdió (11) en los últimos 15 partidos, entre los 30 que integran la Primera División.