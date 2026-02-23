Marcelo Gallardo anunció su salida de River: "Me invaden la emoción y el dolor en el alma"

Macelo Gallardo comunicó su decisión en un mensaje de dos minutos a la vera del campo de entrenamiento del River Camp.

Luego de la derrota de su equipo ante Vélez por la cuenta mínima, la tercera consecutiva en el Torneo Apertura, Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa y se retiró del José Amalfitani sin hablar.

Por primera vez desde su regreso en agosto del 2024, analiza seriamente su continuidad en el cargo. El entrenador llegó al predio entradas las 16 horas y dirigió el entrenamiento vespertino, tras él, se reunió con Stefano Di Carlo y habría resuelto dejar el club tras el duelo ante Banfield.

Embed Un mensaje de Marcelo Gallardo para todos los hinchas de River pic.twitter.com/byDSJdcnOY — River Plate (@RiverPlate) February 24, 2026

El silencio de Marcelo Gallardo que anunció su salida Una vez consumada la derrota, y tras varios minutos en la sala de conferencias del José Amalfitani, los periodistas se enteraron que la delegación de River se iba a retirar sin la palabra del entrenador, algo que ya había hecho en derrotas anteriores. Desde el seno del club señalan que se debe a un momento de reflexión y autocrítica, y no ven necesario hablar "en caliente" porque puede traer consecuencias negativas.