23 de febrero de 2026 - 21:23

Marcelo Gallardo anunció su salida de River: "Me invaden la emoción y el dolor en el alma"

Macelo Gallardo comunicó su decisión en un mensaje de dos minutos a la vera del campo de entrenamiento del River Camp.

Marcelo Gallardo, quebrado en su video de despedida de River.

Foto:

X / @RiverPlate
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Napoleón, apodo con el que los hinchas de River identifican a Marcelo Gallardo, se despidió sin gloria en su segundo ciclo.

Por Sergio Faria
Desde su vuelta al Millo, el Muñeco atraviesa uno de sus momentos más críticos. 

Por Redacción Deportes
Luego de la derrota de River por 1 a 0 ante Vélez, la tercera consecutiva en el Torneo Apertura, Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa y se retiró del José Amalfitani sin hablar. Por primera vez desde su regreso en agosto del 2024, analiza seriamente su continuidad en el cargo. El entrenador llegó al predio entradas las 16 horas y dirigió el entrenamiento vespertino, tras él, se reunió con Stefano Di Carlo y habría resuelto dejar el club tras el duelo ante Banfield.

El silencio de Marcelo Gallardo que anunció su salida

Una vez consumada la derrota, y tras varios minutos en la sala de conferencias del José Amalfitani, los periodistas se enteraron que la delegación de River se iba a retirar sin la palabra del entrenador, algo que ya había hecho en derrotas anteriores. Desde el seno del club señalan que se debe a un momento de reflexión y autocrítica, y no ven necesario hablar "en caliente" porque puede traer consecuencias negativas.

Marcelo Gallardo
Dentro de esa reflexión y autocrítica entra la chance de dar un paso al costado, ante la imposibilidad que está teniendo el técnico más laureado de la historia del club de torcer un rumbo que viene desviado desde los últimos meses del 2025. Los números así lo indican, ya que tras la caída frente a Vélez, el Millonario se convirtió en el equipo que más perdió (11) en los últimos 15 partidos, entre los 30 que integran la Primera División.

Por Redacción Deportes
Por Gustavo Villarroel
Por Redacción Deportes
Por Redacción Deportes